Melikgazi Belediyesi'nden Yaşlılara Özel Sosyal Tesisler - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nden Yaşlılara Özel Sosyal Tesisler

Melikgazi Belediyesi\'nden Yaşlılara Özel Sosyal Tesisler

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki yaşlı vatandaşların sosyal yaşamlarını zenginleştirmek için yeni sosyal tesisler inşa ediyor. Başkan Palancıoğlu, yaşlıların konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine önem verdiklerini belirtti.

05.05.2025 14:52  Güncelleme: 14:54
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Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan yaşlı vatandaşların sosyal yaşamlarını zenginleştirmek ve daha aktif bir hayat sürmelerini sağlamak amacıyla mahallelerde yaşlılara özel sosyal tesis sayılarını artırıyor.

Yaşlıların toplumun hafızası olduğunu onlara daha konforlu, daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sunmak için çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak toplumumuzda her kesime özel projeler hayata geçiyoruz. Gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. İhtiyaçları belirleyerek kadınlar, gençler, yaşlılarımız olmak üzere toplumdaki tüm kesimi mutlu etmeye çalışıyoruz. Yaşlılarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Hayatın her dönemi kıymetli. İkinci baharlarında olan büyüklerimiz için sıcak, huzurlu ve sosyal bir ortam sunmak istiyoruz. Bu nedenle yaşlılarımızın ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış sosyal tesisler yapıyoruz. Emekli veya yaşlılarımız buralarda bir araya gelerek dostluklar kurabiliyor. Ayrıca buralarda hem bedensel hem de ruhsal açıdan kendilerini iyi hissediyorlar. Yaptığımız tesisler içerisinde dinlenme alanları ve kafeteryalar yer alıyor. Belediye olarak bilgi ve birikimlerinden faydalanacağımız projelerimizde kendilerine özel yer veriyoruz. Melikgazi'mize şimdiye kadar 15 adet sosyal tesis kazandırdık. Bunların çoğu kafeteryaları ile beraber yaşlılarımıza da hitap ediyor. Gesi Fatih Mahallesi'nde yeni yapacağımız bir eski çınarlar yaşam merkezi de var. İhalesini en kısa zamanda yaparak, hemen inşaatının yapımına başlayacağız. Melikgazili vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden Yaşlılara Özel Sosyal Tesisler - Son Dakika

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