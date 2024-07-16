Melikgazi Belediyesi\'nin Mobil Başkan uygulaması İldem Mahallesi\'nde

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Melikgazi Belediyesi'nin örnek uygulaması Mobil Başkan, bugün İldem Mahallesi sakinlerine konuk oldu.

Mobil Başkan uygulamasıyla vatandaşların talep ve önerileri ile birebir ilgilenerek çözüm sağladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; 16 Temmuz Salı günü İldem Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşların hem önerilerini dinleyip hem de sohbet ederek samimi bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Palancıoğlu; Mobil Başkan uygulamasının vatandaşı memnun ettiğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti;

"Öncelikle Aşure Günü'nüz mübarek olsun. Birliğimize, beraberliğimize vesile olsun inşallah. Farklı bir uygulama başlattık. Mobil Başkan adlı uygulamamızla bütün teknik ekibimizi buraya getirdik. Dolayısıyla belediyeye gelmek yerine, biz sizin yanınıza gelerek taleplerinizi dinleyeceğiz ve çözüme kavuşturacağız. Bu tür uygulamalarımızla sürekli mahallerimizi dolaşacağız ve vatandaşlarımızın isteklerini tek tek yerine getirmeye çalışacağız. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Talepleri olanları da tek tek dinleyip, not alıp takibini yapıyoruz. Burada teknik hizmetlerden ulaşımla ilgili, çevreyle, imar, zabıta veya diğer konularla ilgili görüşmek isteyen arkadaşlarımız varsa onları tek tek dinleyelim. İnşallah çözüme kavuşturacağız. Mobil Başkan uygulamamızla her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz."

Mobil Başkan uygulaması sayesinde talep ve önerilerini bizzat Başkan Palancıoğlu'na ileten mahalle sakinleri ise teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ