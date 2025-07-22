Melikgazi Belediyesi Sağlık Yatırımları ile Örnek Oluyor

Sağlıkta, eğitimde, yatırım ve projede öncü belediye Melikgazi Belediyesi, sağlık yatırımlarıyla Türkiye'ye önek teşkil ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; sağlık yatırımları ile ilçenin refah seviyesini yükselterek kendi mahallelerinde sağlık imkanından faydalanan vatandaşların memnuniyetlerinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi'de aile sağlık merkezi ihtiyacı kalmayacak!" diyerek çıktığı bu yolda, tamamlanan ve yapımı devam eden 16 aile sağlık merkezini ilçeyle buluşturduklarını ve yeni projelerin yolda olduğunu belirterek şunları söyledi;

"Melikgazi'mizde rekordan rekora koşuyoruz. Bu başarının altında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yakından takip edip taleplerini karşılayabilecek nitelikte hizmet veriyor olmamız saklı. Vatandaşlarımız için çalışıyor, onlara en nitelikli hizmeti sağlamak için canla başla çalışmaya gayret ediyoruz. İlçemizde eğitimde, sağlıkta, pek çok alanda farklı, yenilikçi, öncü hizmetleri hayata geçiyoruz. Vatandaşlarımızın kendi mahallelerinde ulaşım sıkıntısı yaşamadan sağlık hizmeti alabilmeleri için ilçemize donanımlı, nitelikli aile sağlık merkezleri kazandırmanın gayretindeyiz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve bu kapsamda bizlerden desteğini esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Melikgazi'miz için en iyisini hayata geçirene dek çalışmalarımız devam edecek." - KAYSERİ