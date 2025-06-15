Melikgazi Belediyesi Yeni Okulları Açıyor

Eğitim yatırımlarıyla gündemden düşmeyen Melikgazi Belediyesi, 16 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçen, 'Melikgazi Belediyesi Nezaket Altun- Halil Altun Anaokulu, Melikgazi Belediyesi Nezaket Altun-Halil Altun İlkokulu ve Melikgazi Belediyesi Av. Mehmet Altun Ortaokulu'nun toplu açılış törenini gerçekleştirecek.

Eğitim yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek Melikgazililerin kalbini kazanan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçeye kazandırdıkları okul sayısının 25'e yaklaştığını belirterek şunları söyledi; "Çocuklarımız için, gençlerimiz için yaptığımız hizmetlerin başında eğitim yatırımlarımız yer alıyor. Onların nitelikli eğitim almaları ülkemizin güzel geleceği için olmazsa olmaz! Ailelerin çocuklarını yürüyüş mesafesinde, kendi mahallelerinde bulunan okullara güvenle gönderebilmeleri de büyük önem taşıyor. Melikgazi Belediyesi olarak eğitim alanına hatırı sayılır bir destek sağlıyoruz. Türkiye'de en çok hayırseverle çalışan belediyelerin başında yer alıyoruz. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Kendi rekorumuzu kırmak, ilçemizi bir adım daha ileriye taşımak için yeni projelerimizle hizmete devam ediyoruz. Bu kapsamda Melikgazi Belediyemiz ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirdiğimiz, "Melikgazi Belediyesi Nezaket Altun-Halil Altun Anaokulu, Melikgazi Belediyesi Nezaket Altun - Halil Altun İlkokulu ve Melikgazi Belediyesi Av. Mehmet Altun Ortaokulu" için toplu açılış töreni gerçekleştireceğiz. 16 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de Germir Mahallesi'nde gerçekleştireceğimiz açılış törenimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Melikgazi'mize hayırlı, uğurlu olsun." - KAYSERİ