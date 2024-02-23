Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi\'nde 2 yeni okul açılışını gerçekleştirecek

Eğitime ve okul yatırımlarına önem vererek ilçeye 5 yılda 21 adet okul kazandıran Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Keriman Erkan İlkokulu ve Dr. Rasime Erkan Anaokulu'nun 24 Şubat Cumartesi günü saat 12.00'de açılış törenini gerçekleştirecek.
Hem ilkokul hem anaokulu olmak üzere iki okulu birden Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin hizmetine sunduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "21 okul, 15 akıl küpü kütüphanesi, 3 teknoloji atölyesi, 2 öğrenci yurdu olmak üzere eğitim yatırımlarımıza önem verdik. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Keriman Erkan İlkokulu ve Dr. Rasime Erkan Anaokulu'muzu tamamladık. 24 Şubat Cumartesi günü saat 12.00'de açılışını yaparak eğitim hayatına kazandırmış oluyoruz. İlkokulda 20 sınıflık, anaokulunda ise 6 sınıflık, yemekhane ve çok amaçlı salon yer alıyor. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile birlikte mahallemiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Birinci etap çalışmamız tamamlanmak üzere 2. etap için ihale yapacağız. Bu alanda okul başta olmak üzere daha konforlu ve güvenli yollar, parklar, camiler, sosyal tesisler yaptık. Çok şükür 5 yıl içinde birçok mahallemizin acil olan ihtiyaçlarını giderdik. Açılış törenimizi tüm hemşehrilerimizi bekleriz. Okullarımız ilçemize ve Kayserimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ
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