Melikgazi'de 15 Yeni Sosyal Tesis ile Kültürel Hayata Katkı - Son Dakika
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Melikgazi'de 15 Yeni Sosyal Tesis ile Kültürel Hayata Katkı

Melikgazi\'de 15 Yeni Sosyal Tesis ile Kültürel Hayata Katkı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçeye kazandırdıkları 15 sosyal tesis ile kültürel hayatı zenginleştirdiklerini ve bu sayının artmaya devam edeceğini açıkladı.

16.11.2024 14:03  Güncelleme: 14:04
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçeye kazandırdığı 15 adet sosyal tesisle ilçenin kültürel hayatına katkı sağladıklarını söyleyerek mahallelerdeki sosyal tesis sayılarını daha da artıracaklarını belirtti.

5 yılda ilçede ikinci bahar evi, akıl küpü kütüphanesi, sosyal tesis ve yaşam merkezi sayısını artırarak Melikgazili vatandaşların sosyal tesis ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayan Başkan Palancıoğlu, "Yeni sosyal tesislerimiz, sosyal ve kültürel anlamda ilçemize büyük bir kazanımlar sağlıyor. Melikgazi'miz için yeni yaşam alanları oluşturdukça sosyal tesis sayılarımız da artıyor; inşallah zaman içerisinde de artmaya devam edecek. İlçemizde büyük ihtiyaç olan sosyal tesis hizmetlerimizi, çok fonksiyonlu, modern bir şekilde yaparak karşılamış olduk. İlçeye 5 yılda 15 adet sosyal tesis kazandırarak Melikgazi'nin sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağladık. Melikgazili hemşerilerimizi çok seviyor, onlara hizmet etmekten de mutluluk duyuyoruz. Hemşehrilerimiz belediye çatısı altında hizmet veren sosyal tesislere yoğun ilgi gösteriyor ve memnuniyetlerini her fırsatta dile getiriyor. Biz de hemşehrilerimizin bu ilgisinden oldukça memnun oluyoruz. İlçemize değer katan yatırımlarımız devam edecek." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi'de 15 Yeni Sosyal Tesis ile Kültürel Hayata Katkı - Son Dakika

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