Melikgazi\'de Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi Yapılıyor

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların manevi ve dini eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Kocatepe Mahallesi'ne diyanet eğitim ve kültür merkezi yapıyor.

Kadınlar ve çocuklar için bir sosyal tesis gibi hizmet verecek olan projede sona yaklaştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde hayata geçirdiğimiz kuran kurslarımız özellikle çocuklar ve gençlerin dini değerlerle erken yaşta tanışmasını sağlarken, yetişkinlere yönelik eğitim imkanları da sunuyor. Kadın ve çocuklarımızın bir araya geleceği 800 metrekare inşaat alanına sahip olan Kocatepe Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi zemin kat ve 1. kattan oluşuyor. Projede, 4-6 yaş dönemindeki çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, dini gelişimini destekleyici sınıf, oyun odaları ve kadınların dini eğitimlerini tamamlamalarına yönelik sınıflar ile toplu etkinliklerin yapılabileceği alanlar bulunuyor. Bu bakımdan bu tesislerimiz sosyal gelişimin de bir parçasıdır. Melikgazi'mizde okul, sağlık merkezi, sosyal tesis, kütüphaneler, parklar gibi birçok alanda olduğu gibi dini tesisler alanında da çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Palancıoğlu, "Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın ihtiyacıdır. Gençlerimiz ve hamım kardeşlerimiz burada hem dini eğitim alacaklar hem de sosyal etkinliklerini gerçekleştirebilecekler. Diyanet eğitim ve kültür merkezimiz, inşallah ailelerin çocuklarını güvenle gönderebilecekleri, değerler eğitiminin ön planda tutulduğu bir yaşam merkezi olacak. Yakında tefrişine ve çevre düzeni çalışmasına başlayacağımız merkezimiz şimdiden Kocatepe Mahallemize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ