Melikgazi\'de Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi İkinci Taksit Ödemeleri Başladı

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri'nin ikinci taksit ödemelerinin başladığını duyurarak son ödeme tarihinin 2 Aralık 2024 Pazartesi günü olduğunu hatırlattı.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin ikinci taksitinin ödenmesi konusunda hatırlatmada bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi ilçemizde yaşayan vergi mükellefi olan vatandaşlarımız için Emlak, Çevre-Temizlik ve İlan-Reklam Vergisi 2. taksit ödemeleri başladı. 02 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek takvimde mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Vergilerini ödemek isteyen vatandaşlarımız, belediyemizin ana hizmet binasında bulunan veznelerden hafta içi 08: 30 ile 17: 30 arası ödeme yapabilirler. Belediyeye gelme imkanı olmayan vatandaşlarımız ise ebelediye.melikgazi.bel.tr internet adresimizden kredi kartı veya banka kartı ile de ödeme yapabilir. Aynı zamanda anlaşmalı banka kartlarına 3 taksit fırsatı da sağlanıyor. Vergilerimizden elde ettiğimiz gelir ilçemize hizmet olarak yansıyacaktır. Tüm vergi mükelleflerimizi duyarlılık ve bilinçle vergilerini yatırmaya davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ