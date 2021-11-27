Melikgazi'de ev tekstili ve piko kursu - Son Dakika

Sanat ve mesleki eğitimde birçok kişinin başvurduğu Melikgazi Meslek Edindirme Kurslarında birçok kadın Ev Tekstili ve Piko Kursu'nda meslek ediniyor.

Kadınların ülke ekonomisine ve ev ekonomilerine daha fazla katkı vermelerini sağlamak amacıyla Ev Tekstili ve Piko Kursu açtıklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kadınların burada alacakları eğitim sayesinde tekstil alanında kendilerini geliştirip bir yandan ev bütçelerine katkı sunarken diğer taraftan da ekonomiye destek vermiş olacaklar. Melikgazi Belediyesi olarak kadınlarımızın sosyal, kültürel, eğitim ve sanatsal yönlerini güçlendirmelerine destek olabilmek için birçok kurs veriyoruz. Kadınlarımız ne kadar başarılı olursa ailelerimize o denli başarılı olur. Bu anlamda yol gösterici olmaya gayret ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında istihdama yönelik çalışmalarımız devam edecek. 2021 yılı sonbahar döneminde 185 branşta ve 21 farklı alanda kurs veriyoruz. Her yıl binlerce insana ulaşan kurslarımız ile hem meslek sahibi olma hem hobi edinme ve kaliteli zaman geçirme imkanı sunuyoruz. Tüm kurslarımız hakkında bilgi almak ve online başvuru yapmak için www.melikgazi.bel.tr adresini ziyaret edebilir, 2521665-67-68 nolu numaraları arayabilirsiniz" dedi. - KAYSERİ