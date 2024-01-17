 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Melikgazi'de Gençlerin Sevgisini Kazanan Akıl Küpü Kütüphaneleri - Son Dakika
Üye Girişi

Melikgazi'de Gençlerin Sevgisini Kazanan Akıl Küpü Kütüphaneleri

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede hayata geçirdiği akıl küpü kütüphanelerinin gençler tarafından çok sevildiğini belirterek, yakında resmi açılışını yapacakları Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Melikgazi\'de Gençlerin Sevgisini Kazanan Akıl Küpü Kütüphaneleri
17.01.2024 - 14:46,  Güncelleme: 14:53
Abone Ol

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçeye kazandırdığı akıl küpü kütüphanelerini gençlerin çok sevdiğini belirterek, yakında resmi açılışını yapacakları Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Melikgazi'de hayata geçirdiği 15 adet akıl küpü kütüphanesi ile gençlerin kütüphane ihtiyacını giderdiklerini söyleyen Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde akıl küpü kütüphanelerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Şu anda tam 15 adet akıl küpü kütüphanesi oldu. Yakında resmi açılışını yapacağımız Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesini inceledik. Açılışına az kaldı ancak gençlerimiz o kadar çok sevdi ki şimdiden kullanmaya başladılar. Tınaztepe'de Taha Carım Caddesi üzerinde bulunan Tınaztepe Sosyal Tesisi içinde bulunan kütüphanemiz 630 metrekarelik alanı ile geniş bir çalışma alanı sunuyor. İçindeki kafeterya bölümünde ise gençlerimiz dinlenecek, çay ve kahvelerini içebilecek. Kütüphanemiz kafeterya, grup çalışma odaları, sessiz ve yarı sesli çalışma bölümleri, üst katta yine çalışma bölümleri ile tüm öğrencilere hitap ediyor. Burada bir de çocuk kütüphanesi yaptık. Gençlerimiz özel çalışma ofislerinde sessiz bir ortamda derslerini çalışıyor. Burası gayet nezih, temiz, sessiz bir ortam. Öğrenciler sabahtan akşama kadar burada rahat bir şekilde ders çalışıyor. Kitaplarımız gelmeye başladı. Tefrişi ile birlikte inşallah yakında buranın açılışını yapacağız. Amacımız her mahallede bu tür kütüphanelerin sayısını artırmak. Çünkü gençlerimiz kendi mahallesinde güvenli ve nezih bir ortamda ders çalışsın istiyoruz. Mahallemize burası çok yakıştı. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mustafa Palancıoğlu, Kültür, Belediye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi'de Gençlerin Sevgisini Kazanan Akıl Küpü Kütüphaneleri - Son Dakika


15:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
14:36
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30
Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20
Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08
MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58
Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı
13:55
Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36
Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı

Son Dakika
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
14:36 Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30 Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20 Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08 MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58 Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı
13:55 Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36 Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 15:13:10. #1.13#
SON DAKİKA: Melikgazi'de Gençlerin Sevgisini Kazanan Akıl Küpü Kütüphaneleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement