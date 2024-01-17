Melikgazi\'de Gençlerin Sevgisini Kazanan Akıl Küpü Kütüphaneleri

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçeye kazandırdığı akıl küpü kütüphanelerini gençlerin çok sevdiğini belirterek, yakında resmi açılışını yapacakları Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Melikgazi'de hayata geçirdiği 15 adet akıl küpü kütüphanesi ile gençlerin kütüphane ihtiyacını giderdiklerini söyleyen Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde akıl küpü kütüphanelerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Şu anda tam 15 adet akıl küpü kütüphanesi oldu. Yakında resmi açılışını yapacağımız Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesini inceledik. Açılışına az kaldı ancak gençlerimiz o kadar çok sevdi ki şimdiden kullanmaya başladılar. Tınaztepe'de Taha Carım Caddesi üzerinde bulunan Tınaztepe Sosyal Tesisi içinde bulunan kütüphanemiz 630 metrekarelik alanı ile geniş bir çalışma alanı sunuyor. İçindeki kafeterya bölümünde ise gençlerimiz dinlenecek, çay ve kahvelerini içebilecek. Kütüphanemiz kafeterya, grup çalışma odaları, sessiz ve yarı sesli çalışma bölümleri, üst katta yine çalışma bölümleri ile tüm öğrencilere hitap ediyor. Burada bir de çocuk kütüphanesi yaptık. Gençlerimiz özel çalışma ofislerinde sessiz bir ortamda derslerini çalışıyor. Burası gayet nezih, temiz, sessiz bir ortam. Öğrenciler sabahtan akşama kadar burada rahat bir şekilde ders çalışıyor. Kitaplarımız gelmeye başladı. Tefrişi ile birlikte inşallah yakında buranın açılışını yapacağız. Amacımız her mahallede bu tür kütüphanelerin sayısını artırmak. Çünkü gençlerimiz kendi mahallesinde güvenli ve nezih bir ortamda ders çalışsın istiyoruz. Mahallemize burası çok yakıştı. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ