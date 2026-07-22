Melikgazi Seramik Atölyesi Yenilikçi Teknolojilerle Üretim Projesi ORAN\'dan destek alacak

Melikgazi Belediyesi'nin hazırladığı Melikgazi Seramik Atölyesi Yenilikçi Teknolojilerle Üretim Projesi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından destek almaya hak kazandı.

Bu proje ile kadınların mesleki beceriler kazanarak seramik ve çini üretim süreçlerine aktif şekilde katılımı sağlanacak, yenilikçi teknolojilerle üretim kapasitesi artırılacak ve Kayseri'nin zengin kültürel mirası ekonomik değere dönüştürülecek.

Proje ile kadınlar üretime katılacak, yerel ekonomi de canlanacak

Yapılan sözleşmenin belediyenin yerel kalkınma ve sosyal politikaları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak sanata ve üretime önem veren bir belediyeyiz. Bu kapsamda birçok projemiz ve çalışmalarımız var. Başkan yardımcım, ilgili birim müdürlerim ve Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Yunus Emre Şeker arasında yapılan imza töreni ile birlikte proje resmi olarak başlamış olup, Melikgazi Belediyesi'nin sosyal politika uygulamalarına örnek teşkil edecek ve bölgesel kalkınma hedeflerine stratejik katkı sunacak. Bu proje ile geleneksel seramik ve çini üretimi; dijital modelleme, fotogrametri ve hızlı prototipleme gibi yenilikçi teknolojilerle buluşturulacak. Ayrıca projemiz yalnızca kısa vadeli eğitim ve üretim faaliyetleriyle sınırlı kalmayacak; sürdürülebilir bir işletme modeli, güçlü kurumsal kapasite ve turizm gelirlerinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacak. Hediyelik eşya üretimi, e-ticaret ve turizm kanallarında pazarlanabilir hale gelecek ürünler sayesinde kadınların üretime katılımı ile hane gelirleri artacak, yerel ekonomiye canlılık kazandırılacak. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Destek alacağımız yeni projemizin de hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ