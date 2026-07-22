Melikgazi Seramik Atölyesi Yenilikçi Teknolojilerle Üretim Projesi ORAN'dan destek alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Melikgazi Seramik Atölyesi Yenilikçi Teknolojilerle Üretim Projesi ORAN'dan destek alacak

Melikgazi Seramik Atölyesi Yenilikçi Teknolojilerle Üretim Projesi ORAN\'dan destek alacak
22.07.2026 15:06  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi'nin seramik atölyesi projesi, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek kadınların mesleki beceriler kazanması, yenilikçi teknolojilerle üretim yapılması ve kültürel mirasın ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Melikgazi Belediyesi'nin hazırladığı Melikgazi Seramik Atölyesi Yenilikçi Teknolojilerle Üretim Projesi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından destek almaya hak kazandı.

Bu proje ile kadınların mesleki beceriler kazanarak seramik ve çini üretim süreçlerine aktif şekilde katılımı sağlanacak, yenilikçi teknolojilerle üretim kapasitesi artırılacak ve Kayseri'nin zengin kültürel mirası ekonomik değere dönüştürülecek.

Proje ile kadınlar üretime katılacak, yerel ekonomi de canlanacak

Yapılan sözleşmenin belediyenin yerel kalkınma ve sosyal politikaları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak sanata ve üretime önem veren bir belediyeyiz. Bu kapsamda birçok projemiz ve çalışmalarımız var. Başkan yardımcım, ilgili birim müdürlerim ve Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Yunus Emre Şeker arasında yapılan imza töreni ile birlikte proje resmi olarak başlamış olup, Melikgazi Belediyesi'nin sosyal politika uygulamalarına örnek teşkil edecek ve bölgesel kalkınma hedeflerine stratejik katkı sunacak. Bu proje ile geleneksel seramik ve çini üretimi; dijital modelleme, fotogrametri ve hızlı prototipleme gibi yenilikçi teknolojilerle buluşturulacak. Ayrıca projemiz yalnızca kısa vadeli eğitim ve üretim faaliyetleriyle sınırlı kalmayacak; sürdürülebilir bir işletme modeli, güçlü kurumsal kapasite ve turizm gelirlerinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacak. Hediyelik eşya üretimi, e-ticaret ve turizm kanallarında pazarlanabilir hale gelecek ürünler sayesinde kadınların üretime katılımı ile hane gelirleri artacak, yerel ekonomiye canlılık kazandırılacak. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Destek alacağımız yeni projemizin de hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Sanat, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Seramik Atölyesi Yenilikçi Teknolojilerle Üretim Projesi ORAN'dan destek alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lüleburgaz’da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu Lüleburgaz'da kaçak soğuk hava deposuna yapılan baskında 4,6 ton ete el konuldu
Samsun’da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu Samsun'da korkunç olay: 18 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı Fabrikaya atmaya çalıştığı patlayıcı elinde patladı
Bulgaristan’da Bezmer Hava Üssü’ne ABD uçakları konuşlandırılacak Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
TSK’nın Somali görev süresi 2 yıl uzatıldı TSK'nın Somali görev süresi 2 yıl uzatıldı

16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
15:44
Ardahan’a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli’den çok konuşulacak sözler
Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler
15:22
4 ilde orman yangını Evler tahliye edildi
4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi
15:06
CHP resmen bölünüyor Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
14:28
AK Parti’den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel’e tavsiyede bulundu
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 17:02:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Melikgazi Seramik Atölyesi Yenilikçi Teknolojilerle Üretim Projesi ORAN'dan destek alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.