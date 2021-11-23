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Melikgazi'de kentsel dönüşümde hız kesmek yok - Son Dakika

Melikgazi'de kentsel dönüşümde hız kesmek yok

23.11.2021 12:09
Melikgazi'de kentsel dönüşümde hız kesmek yok

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile bir toplantı yaparak Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarındaki son gelişmeleri masaya yatırdı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile bir toplantı yaparak Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarındaki son gelişmeleri masaya yatırdı. 236 dairelik 6 bloktan oluşan büyük bir kentsel dönüşüm çalışması ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi yeni bir çehreye kavuşacak.

Melikgazi'de kentsel dönüşüm projelerine devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Geçtiğimiz hafta Kazım Karabekir'deki kentsel dönüşüm kapsamında son dairelerin kura çekimini gerçekleştirmiştik. Farklı alanlarda da Ambar başta olmak üzere Küçükali, Battalgazi ve Kazım Karabekir Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmaları devam ettiği gibi aynı zamanda da Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kanal boyunda güzel bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Şu anda tüm hak sahipleri ile anlaştık, arsa ile ilgili tapular belediyemize geçti. Ocak-şubat ayının ilk başında ihalesini yaparak 236 dairelik 6 bloktan oluşan büyük bir kentsel dönüşümü inşallah burada başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın gerçekten buraya talepleri yoğun. Yıldırım Beyazıt Mahallemiz yeni bir çehreye kavuşacak. Burada yapacağımız bu uygulamalar vatandaşlarımızı rahat ettirecek. Hayırlı olsun. Ekip arkadaşlarıma, özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum. Yeni kentsel dönüşüm alanlarında yeni çalışmalarımızda var, ilerleyen dönede de onları da açıklayacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Melikgazi'de kentsel dönüşümde hız kesmek yok
Melikgazi'de kentsel dönüşümde hız kesmek yok
Melikgazi'de kentsel dönüşümde hız kesmek yok
Melikgazi'de kentsel dönüşümde hız kesmek yok

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi'de kentsel dönüşümde hız kesmek yok - Son Dakika


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