Melikgazi\'de Tarih Yarışması Finali Gerçekleşti

Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 'Sen Yaparsın Melikgazi' etkinliği kapsamında düzenlenen tarih yarışmasının finali gerçekleşti.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte Kayseri Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi, Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri yarıştı. Tarih kategorisinde hazırlanan tüm sorulara doğru cevap veren Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi ise finalist olmayı başardı. Gençlerin gelişimine destek sağlayan fikirleri, hizmet ve yatırımları hataya geçiren, gençlere sosyal ve kültürel alanda desteklerini sürdüren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; güzel bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek şunları ifade etti;

"Melikgazi Belediyemiz ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iş birliği ile hayata geçirdiğimiz "Sen Yaparsın Melikgazi" etkinliklerimiz kapsamında farklı kategorilerde çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin yeteneklerinin sergilendiği enstrüman yarışması, fikirlerinin yarıştığı münazara yarışması, kültürel birikimlerinin yarıştığı tarih yarışması gibi etkinliklere ev sahipliği yaptık. Tarih alanında düzenlediğimiz yarışmaya katılan okullarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yarışmadan finalist olarak ayrılan Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerimizi kutluyorum. Allah nice başarılara imza atmayı nasip eylesin. Programımızda başta Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesi olarak gençliğe verdiğimiz önem tartışılmaz. İnşallah yeni etkinliklerde görüşmek üzere."

Etkinlik; Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya'nın yarışmaya katılan okullara başarı belgesi ve madalya takdim etmesiyle sona erdi. - KAYSERİ