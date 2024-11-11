Melikgazi\'de Yol Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

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Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta yapılan altyapı çalışmalarının ardından, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yol yenileme çalışması gerçekleştirdi. Toplam bin 300 ton asfalt kullanılarak yenilenen yollar ile ulaşımda konfor sağlandı.

Melikgazi'de sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli hizmetleri hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirterek şunları söyledi; "Melikgazi'de her zaman adından söz ettiren hizmetler, imza projeler, sağlıklı ve nitelikli çalışmalarla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Melikgazi'ye değer katacak, refahını artıracak, vatandaşlarımızı memnun edecek çalışmaları hayata geçirmek, hizmet aşkımızı artırıyor. Sosyal belediyecilik faaliyetlerimizi her gün büyük bir özveri ile gerçekleştiriyoruz. Yol yapım ve yenileme çalışmalarımız ile ulaşımda konfor sağlıyor; ilçemizin çehresini güzelleştiriyoruz. Bu kapsamda Mimarsinan Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta yapılan altyapı çalışmalarının ardından 1300 ton asfalt kullanarak yaklaşık 1 km uzunluğunda yol yenileme çalışması gerçekleştirdik. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olsun diyorum. Yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza ihtiyaç dahilinde ilçemizin pek çok mahallesinde devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." - KAYSERİ