Melikgazi'den 5 bölgeye 6 trafo merkezi - Son Dakika
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Melikgazi'den 5 bölgeye 6 trafo merkezi

13.03.2022 10:08
Melikgazi'den 5 bölgeye 6 trafo merkezi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan 5 bölgeye 6 trafo merkezi tahsis edildiğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan 5 bölgeye 6 trafo merkezi tahsis edildiğini söyledi.

Melikgazi sınırları içerisindeki mahallerde aydınlatma, ısınma ve her türlü elektrikli cihazların kesintisiz olarak çalışabilmesi için bazı bölgelerde Kayseri Elektrik Şirketince trafo merkezleri oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kesintisiz enerji aktarımı özellikle bu soğuk havalarda çok önemli. Melikgazi'de mahalleler büyüyor ve gelişiyor. Mahallelerde çok katlı binaların artması ile enerji ihtiyacı da artmaktadır. Belediye meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan Germir, Yeşilyurt, Yıldırım Beyazıt, Gesi Fatih ve Hürriyet Mahallerine trafo yapılarak kesintisiz enerji sağlanabilmesi için belediyemiz meclis kararı ile arsa tahsisi yapıldı. Bölge halkına hayırlı olsun" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, enerjinin yaşamın her alanında yerini aldığını her cihazın enerji ile çalıştığını bu nedenle kesintisiz enerji için her türlü yatırımın gerçekleştirildiğini söyledi. - KAYSERİ

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Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Enerji, Trafo, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi'den 5 bölgeye 6 trafo merkezi - Son Dakika


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