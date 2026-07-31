Melikgazi Zabıta’dan marketlerde sıkı denetim

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla ilçe genelindeki marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, raf ve kasa fiyat uyumu, hijyen kuralları, etiket bilgileri ile iş yeri evrakları da incelendi.

Rutin kontroller ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ekiplerin denetleme yaptığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gereken önlemlerin alınması gibi birçok sorumluluğa tabii olan zabıtalarımız, büyük bir gayretle görevlerini yerine getiriyor. Halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla denetimlerimizi belirli zamanlarda değil, yıl boyunca düzenli olarak sürdürüyoruz. İlçemizde güvenli ve sağlıklı alışveriş önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu doğrultuda market, fırın, kasap ve diğer gıda işletmelerine de belli aralıklarla denetimler yapıyoruz. Kurallara uygun şekilde faaliyet gösteren marketlerimize teşekkür ediyorum" dedi.