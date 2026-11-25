Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli statüde görev yaparken memur kadrosuna atanan 192 personel için yemin töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B statüsünde farklı unvanlarda görev yaparken memur kadrosuna atanan 192 personel için yemin merasimi gerçekleştirildi.

Merkez Spor Kompleksi Spor Salonunda düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, devlet memurluğunun yalnızca bir görev değil, millete karşı önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Kamu hizmetinin dürüstlük, tarafsızlık, eşitlik ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirten Özdemir, görev bilinciyle vatandaşlara en iyi hizmetin sunulmasının önemine dikkat çekti.

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen programda 192 personel, hep birlikte yemin ederek yemin belgelerini imzaladı. Asli devlet memurluğuna geçiş sürecinin tamamlandığı tören, İl Müdürü Özdemir'in kadroya atanan personele görevlerinde başarı dilemesiyle sona erdi.