Memurlar Enflasyon Üzerinden Maaş Artışı Talep Ediyor

(İZMİR) - Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, çalışanların alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirterek, memur maaşlarının şirket hak edişlerinde olduğu gibi her ay enflasyon oranında güncellenmesini istedi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sendika genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında memur, işçi ve emeklilerin ekonomik kayıplarına dikkati çekti. Kamu hizmeti veren şirketlerin hak edişlerine her ay enflasyon oranında artış yapıldığını, buna karşın memur ve emeklilerin maaşlarının yılda bir ya da iki kez artırıldığını söyleyen Doğruyol, maaşların eşelmobil sistemiyle her ay enflasyon oranında güncellenmesini talep etti.

Doğruyol, çalışanların alım gücünün hızla eridiğini, vergi sisteminin ise ücretliler aleyhine işlediğini belirterek "Asgari ücretliye yılda bir kez, memura emekliye yılda iki kez zam yapanlar, kamudan ihale alarak hizmet veren şirketlerin hak edişlerine her ay enflasyon oranında zam yaparak ödemektedirler. İşçinin memurun emeklinin alım gücü, artan enflasyon karşısında her geçen gün düşerken, her gelen gün, her geçen günü aratmaktadır. Vergi dilimleriyle ilgili 1999 yılında asgari ücretin 25,62 katından fazla gelir elde eden memur yüzde 20'lik vergi dilimine girerlerken, bugün asgari ücretin 5,50 katından fazla gelir elde memur yüzde 20'lik vergi dilimine girmektedir. Bu görüntü vergi dilimlerinin ne kadar adaletsiz olduğunu, güncellenmediğini ortaya koymaktadır. Çalışan, emeğiyle alın teriyle geçinen işçi, memur vergi dilimleri kıskacına alınmışken daha üçüncü ayda yüzde 20'lik vergi dilimine girmektedirler. Çalışanların vergi dilimleri yüzde 10 olarak sabitlenmelidir. Birilerinin tek kalemde, 85 milyonun hakkı olan milyarlarca TL'lik vergi borçları silinirken, emeğiyle geçinen insanların gelirlerinin çok önemli bir bölümünün vergilerle geri alınması haksızlıktır, adaletsizliktir, hukuksuzluktur" ifadelerini kullandı.

Doğruyol, kamu hizmeti sunan özel şirketlere yapılan ödemelerde uygulanan enflasyon farkı sisteminin çalışanlara da uygulanması gerektiğini belirterek "Kamu kurumlarımıza hizmet veren bir başka söylemle kamu kurumlarının hizmet aldığı yemek, MR, tomografi, laboratuvar vb. hizmetlerde 2023 ve 2025 genelgelerine göre hak edişlerinin her ay açıklanan resmi enflasyon rakamlarının ilave edilerek ödenmektedir. Buna karşılık asgari ücretlilere yılda bir kez, memurlara yılda iki kez zam yapılmaktadır. Bu uygulama çalışanlara açlığa yoksulluğa, emeklilere sefalete sürüklemektedir. Yetkililerden biri çıksın çalışanlara açıklasın. Neye göre? Kime göre? Hangi kritere göre? Şirketlerin alacaklarına her ay artış yaparlarken, çalışanlara artış yapmadıklarını açıklasın" dedi.

KAMUDA YEMEK ÖNERİSİ

Hastanelerde yemek hizmetinin yeniden kamu eliyle yürütülmesini öneren Doğruyol, şunları kaydetti:

"İzmir ilinde yapılan yemek ihalelerinde Ege Üniversitesi Hastanesinin 160 TL ye aldığı yemek hizmetini İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün 107,5 TL ye almış olması da önemlidir. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerimizi tebrik ve teşekkür ederiz. Ancak şirket çalışanlarının ücretlerinin devlet tarafından ödenmesi ve her ay enflasyon oranında artış yapılmasıyla aralık ayında 107, TL olan yemek ücreti Haziran'da 125 TL ye yükselmiş, asgari ücret farkı, enflasyon farkı, personel fakı derken yemek ücreti 200 TL seviyelerine gelmektedir. Hastanelerde çıkan yemekler doyurucu değildir. Genel olarak hijyenden yoksundur. Oysa tabldot usulü yemek satan bazı esnaflarımız daha ucuza yemek satabilmektedir. Çözüm hastanelerimizin kendi yemeklerini kurumlarda kendilerinin yapmasıdır."

EŞELMOBİL ÇAĞRISI

Açıklamanın sonunda memurların ekonomik taleplerini sıralayan Doğruyol, "Memurlar, maaşlarını şirketlere ödenen şekilde yani, her ay enflasyon oranında zam yapılarak eşelmobil sistemiyle ödenmesini istiyor. Memurlar bugüne dek, enflasyonun altında kalan maaş artışlarının, düşen alım güçlerinin iadesini istiyor. Memurlar söz verilen, kira yardımlarının ödenmesini, 3600 ek göstergenin verilmesi istiyor. Memura verilen yüzde 2,5, yüzde 3'lük, yüzde 4'lük zamlar zam değildir. Memurlarımıza reel enflasyon oranında zam verilmesi ve özel şirketlere ödenen enflasyon oranın da memurlara ödenmesini istiyoruz" dedi.