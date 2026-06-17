Memurların Sabır Taşı Kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Memurların Sabır Taşı Kırıldı

Memurların Sabır Taşı Kırıldı
17.06.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DMK, Bakanlık önünde basın açıklaması yaparak memurların haklarını talep etti.

Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi. Eylemde alana getirilen temsili "sabır taşı", memurların uzun süredir karşılanmayan beklentilerini simgelemek amacıyla balyozla kırıldı.

Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde düzenlenen basın açıklaması ile kamu çalışanları ve memur emeklilerinin ekonomik ve özlük haklarına ilişkin taleplerini açıkladı. "Memurun sabır taşı çatladı" sloganıyla gerçekleştirilen eylemde, 3600 ek gösterge düzenlemesi, memur emeklilerine seyyanen zam verilmesi ve sözlü sınav uygulamasının kaldırılması çağrısında bulunuldu. Devlet Memurları Konfederasyonu Başkanı Ümit Demirel, kamu çalışanlarının giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi verdiği belirterek, memurların artık yalnızca geçinmek değil, insanca yaşayabilecek ücret talep ettiğini ifade etti. Demirel, memur maaşlarının yoksulluk sınırının gerisinde kaldığını savunrak, kamu çalışanlarının ay sonunu borçlanarak geçirmek zorunda kaldığını kaydetti.

"Burada yalnızca bir ücret sorunu yoktur, burada sosyal adalet sorunu vardır"

2023 seçimleri öncesinde kamu çalışanlarına verilen bazı sözlerin aradan geçen süreye rağmen hayata geçirilmediğini söyleyen Demirel, şöyle devam etti:

"Bir maaş, insanın başını yastığa huzurla koyabilmesidir. Bugün Türkiye'de yoksulluk sınırı 114 bin 500 liraya ulaşmışsa, yoksulluk sınırı 61 bin liranın altında kalmışsa burada yalnızca bir ücret sorunu yoktur, burada sosyal adalet sorunu vardır. Bir memur, ayın ilk haftasında maaşının büyük bölümünü kiraya, faturaya, kredi borcuna ve temel ihtiyaçlara ayırıyor, ayın geri kalanında borçla, taksitle, kredi kartıyla yaşamaya çalışıyorsa buna refah denilemez. Kamu çalışanı artık sadece hayatta kalmak değil, insanca yaşamak istiyor. Memur, emeğinin karşılığını almak istiyor. Emekli, yıllarca verdiği hizmetin sonunda huzurlu bir yaşam istiyor."

Demirel, birinci derecedeki tüm emeklilere 3600 ek gösterge verilmesi vaadinin de yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Eylemde "Adil ücret, onurlu yaşam", "Memura verilen sözler tutulsun" ve "Adalet, liyakat istiyoruz" sloganları atıldı. Eylemde memurların tükenen tahammülünü simgeleyen temsili "sabır taşı"nın balyozla kırılmasının ardından eylem sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Memur, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Memurların Sabır Taşı Kırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa’da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa'da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı
Silivri’de villa bilmecesi: Balcıoğlu “10 milyona aldım“, eski sahibi “30 milyona sattım“ dedi Silivri'de villa bilmecesi: Balcıoğlu "10 milyona aldım", eski sahibi "30 milyona sattım" dedi
Hyundai’den Türkiye’ye 715 milyon Euro değerinde yatırım Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım
İsrail’in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD’ye gidemedi İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD'ye gidemedi
Dünya Kupası’nda yeni kriz İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı Dünya Kupası'nda yeni kriz! İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı
Anlaşma tamam Amedspor, Beşiktaş’ın yıldızını transfer ediyor Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor

18:10
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
17:49
Maka odasında kol kola poz Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu’nu ağırladı
Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı
17:22
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:36
ABD-İran anlaşması İsviçre’de imzalanıyor
ABD-İran anlaşması İsviçre'de imzalanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 18:21:25. #7.12#
SON DAKİKA: Memurların Sabır Taşı Kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.