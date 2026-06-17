Memurların Sabır Taşı Kırıldı

Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi. Eylemde alana getirilen temsili "sabır taşı", memurların uzun süredir karşılanmayan beklentilerini simgelemek amacıyla balyozla kırıldı.

Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde düzenlenen basın açıklaması ile kamu çalışanları ve memur emeklilerinin ekonomik ve özlük haklarına ilişkin taleplerini açıkladı. "Memurun sabır taşı çatladı" sloganıyla gerçekleştirilen eylemde, 3600 ek gösterge düzenlemesi, memur emeklilerine seyyanen zam verilmesi ve sözlü sınav uygulamasının kaldırılması çağrısında bulunuldu. Devlet Memurları Konfederasyonu Başkanı Ümit Demirel, kamu çalışanlarının giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi verdiği belirterek, memurların artık yalnızca geçinmek değil, insanca yaşayabilecek ücret talep ettiğini ifade etti. Demirel, memur maaşlarının yoksulluk sınırının gerisinde kaldığını savunrak, kamu çalışanlarının ay sonunu borçlanarak geçirmek zorunda kaldığını kaydetti.

"Burada yalnızca bir ücret sorunu yoktur, burada sosyal adalet sorunu vardır"

2023 seçimleri öncesinde kamu çalışanlarına verilen bazı sözlerin aradan geçen süreye rağmen hayata geçirilmediğini söyleyen Demirel, şöyle devam etti:

"Bir maaş, insanın başını yastığa huzurla koyabilmesidir. Bugün Türkiye'de yoksulluk sınırı 114 bin 500 liraya ulaşmışsa, yoksulluk sınırı 61 bin liranın altında kalmışsa burada yalnızca bir ücret sorunu yoktur, burada sosyal adalet sorunu vardır. Bir memur, ayın ilk haftasında maaşının büyük bölümünü kiraya, faturaya, kredi borcuna ve temel ihtiyaçlara ayırıyor, ayın geri kalanında borçla, taksitle, kredi kartıyla yaşamaya çalışıyorsa buna refah denilemez. Kamu çalışanı artık sadece hayatta kalmak değil, insanca yaşamak istiyor. Memur, emeğinin karşılığını almak istiyor. Emekli, yıllarca verdiği hizmetin sonunda huzurlu bir yaşam istiyor."

Demirel, birinci derecedeki tüm emeklilere 3600 ek gösterge verilmesi vaadinin de yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Eylemde "Adil ücret, onurlu yaşam", "Memura verilen sözler tutulsun" ve "Adalet, liyakat istiyoruz" sloganları atıldı. Eylemde memurların tükenen tahammülünü simgeleyen temsili "sabır taşı"nın balyozla kırılmasının ardından eylem sona erdi. - ANKARA