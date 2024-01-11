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Menderes Belediye Başkanı Gazetecilerin Özel Gününde Yanlarında Oldu - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkanı Gazetecilerin Özel Gününde Yanlarında Oldu

Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen törene katılarak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ile bir araya geldi. Özkan, gazetecilerin özel gününde yanlarında olduklarını belirterek, basının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Menderes Belediye Başkanı Gazetecilerin Özel Gününde Yanlarında Oldu
11.01.2024 - 09:36,
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen törene katılan Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, Gazetecilerin özel gününde yanlarında oldu.

Gazeteciler Cemiyeti'nin 78. kuruluş yıldönümü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle düzenlenen törende meslekte 62 yılı geride bırakan Can Pulak'a Meslek Onur Ödülü verilirken, Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan gecede Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ile bir araya gelerek günün önemine dair söyleşide de bulundu.

"ÖZGÜR BASIN DEMOKRASİNİN TEMELİDİR"

Görevini hakkıyla yerine getiren tüm Gazetecilerin gününü kutlayan Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, "Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde de Gazeteciler Cemiyetimizin düzenlemiş olduğu etkinliğe katılarak Gazeteci dostlarımızın bu anlamlı günlerinde yanında olduk. Bu vesileyle ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla her türlü zorlu koşulda mesleğini icra eden tüm basın mensuplarının gününü kutluyorum." dedi.

Kaynak: ANKA
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