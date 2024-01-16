Menderes Belediyesi Gölcükler Mahallesi\'ne Yeni Park Kazandırdı

Menderes Belediyesi tarafından Gölcükler Mahallesi'ne yeni park kazandırıldı.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Gölcükler Mahallesi Ulus Sokak'a yeni park kazandırıldı. Park vatandaşların büyük beğenisini topladı.

750 metrekare alanda hayat bulan projenin 350 metrekare alanında yeşillendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Çocukların keyifle vakit geçirebilmesi için oyun grupları alana yerleştirilirken, yetişkinler için de oturma alanları ve spor aletleri de projede yer aldı.

"YENİ PARKLAR KAZANDIRACAĞIZ"

Menderes'te sosyal donatı alanlarını arttıracak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "İlçemiz genelinde mevcut parklarımızın bakımını gerçekleştirirken, yeni parkları da kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Gölcükler Mahallemize yeni parkımızı kazandırdık. Amacımız sosyal donatı alanlarını Menderesimizde arttırmak. Vatandaşlarımızın keyifle vakit geçireceği yeni alanları ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Yeni parkımız çocuklarımıza ve ailelerimize hayırlı olsun." dedi.