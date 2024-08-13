Menderes Belediyesi, kaçak yapıların yıkımı için süre tanıdı - Son Dakika
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Yerel

Menderes Belediyesi, kaçak yapıların yıkımı için süre tanıdı

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Menderes Belediyesi, kanuna aykırı inşa edildiği belirlenen 156 hobi bahçesi içindeki kaçak yapıların yıkımı için yapı sahiplerine 16 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar süre tanıdı.

13.08.2024 15:37  Güncelleme: 15:41
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(İZMİR) – Menderes Belediyesi, ilçede kanuna aykırı inşa edildikleri belirlenen 156 hobi bahçesi içindeki kaçak yapıların yıkımı için yapı sahiplerine 16 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar süre tanıdı.

Menderes Belediyesi, kanuna aykırı inşa edildikleri belirlenen 156 hobi bahçesi içindeki kaçak yapıların yıkımı için harekete geçmiş ancak yapı sahiplerinin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Yaşanan olayların ardından belediye tarafından yapılan açıklamada, yapı sahiplerine talep ettikleri ek sürenin tanınacağı belirtildi. 16 Ağustos Cuma gününe kadar süre tanındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edildiği gerekçesiyle 156 adet yapı için yıkım kararı alındı. Kararla ilgili yıkım uyarısının yapılacağı taraflara da tebliğ edildi. Tamamlanan prosedürlerin ardından yıkım işlemine başlanacaktı ancak vatandaşlar ek süre talebinde bulundu. Vatandaşın mağdur olmaması için 16 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar süre tanındı. Bu sürenin tamamlanmasının ardından yıkım kararı alınan tüm yapılar yıkılacak."

Kaynak: ANKA

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