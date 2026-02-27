Menderes Belediyesi'nden Çevre Dostu Proje - Son Dakika
Menderes Belediyesi'nden Çevre Dostu Proje

27.02.2026 15:52  Güncelleme: 17:13
Menderes Belediyesi, topladığı bahçe atıklarını öğüterek yakıt haline dönüştürüyor. Proje, çevresel etkileri azaltırken atıkların değerlendirilebilmesini sağlıyor.

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, ilçe genelinde topladıkları bahçe atıklarını toplayıp dönüştürerek yakıt elde ediyor.

Menderes Belediyesi, çevreci dev bir adım daha atıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde topladıkları bahçe atıklarını bir alana biriktiriyor. Daha sonra kurulan özel sistemle bu atıklar öğütülüyor. Belediye ekipleri öğütülen atıkları anlaşmalı şirkete teslim ediyor. Şirket teslim alınan öğütülmüş atığı yakıta dönüştürüyor.

Bugüne kadar 500 kamyondan fazla bahçe atığının biriktirildiği çalışmada, öğütme ve dönüştürme işlemleri de başladı. İşlemlerin her aşaması ile düzenli olarak devam edeceği bildirildi. Hayata geçirilen yeni projenin, hem bahçe atıklarını bertaraf ederek çevresel etkilerini ortadan kaldırdığı hem de yakıt elde ederek bir değere dönüştüğü ifade edildi.

Bahçe atıklarına faydalı çözüm

Proje hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Çevre dostu adımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Yeni dönüştürme projemiz ile bahçe atıkları problemine harika bir çözüm ürettik. Bahçe atıklarını toplayarak su kanallarını tıkamasının önüne geçmenin yanı sıra sokakları kirletmesinin önüne geçtik. Biriktirme alanlarında verdiği çevresel etkileri de ortadan kaldırdık. Bu çalışmamızın sonunda toplanan atıkların da bir değere dönüşmesini sağlamış olacağız. Her adımımızda doğaya faydamızı artırarak hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Bahçe, Çevre, Yerel, Son Dakika

Menderes Belediyesi'nden Çevre Dostu Proje

