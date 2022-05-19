Menderes'in özel kalem müdürü Aydın'a geldi

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Kore Gazisi ve araştırmacı gazeteci Mustafa Şevket Tarı, Menderes'in memleketi Aydın'a geldi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes döneminde araştırmacı gazetecilik yapan ve daha sonrasında Menderes'in Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Kore Gazisi Mustafa Şevket Tarı, bir dizi ziyaret için Menderes'in memleketi Aydın'a geldi. Tarı, ilk olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Tarı'yı kapıda karşılayan Vali Aksoy, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) geçen Tarı, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Aldemir, nazik ziyaretleri için Mustafa Şevket Tarı'ya teşekkür etti.

Samimi bir ortamda geçen görüşmelerin ardından Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Mustafa Şevket Tarı'ya hediye takdim etti. - AYDIN