Menderes operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Haber: Fatih ÖZKILINÇ

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan kişilerden 7'si tutuklanırken, aralarında eski Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın da bulunduğu 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "Rüşvet" ve "İrtikap" suçları kapsamında yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekiplerin, müşteki ve tanık ifadeleri ile mevcut şüphelilere ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerini analiz ettiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda 9 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla kurulduğu öne sürülen örgüte yardım ettikleri iddia edildi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, 23 Eylül'de haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında Menderes Belediyesi eski Başkan Vekili Erkan Özkan'ın da bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden 8'i tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemlerin ardından şüphelilerden 7'si tutuklanırken, aralarında eski Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın da bulunduğu 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ağustos ayında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Rüşvet", "İrtikap", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İmar Kirliliğine Neden Olma" suçlarına ilişkin Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı.