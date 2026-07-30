Menderes'te 19 Mayıs Caddesi yenileniyor - Son Dakika
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Menderes'te 19 Mayıs Caddesi yenileniyor

Menderes\'te 19 Mayıs Caddesi yenileniyor
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Menderes Belediyesi, Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Caddesi'nde yenileme çalışması başlattı.

(İZMİR) – Menderes Belediyesi, Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Caddesi'nde yenileme çalışması başlattı.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan kilit parkeler sökülerek yol zemini yeniden düzenlendi.

Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda yeni kilit parke döşeme çalışmalarına başlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla caddenin kısa sürede yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.

Çalışamlara ilişkin açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Daha önce de ifade ettiğim gibi biz bir planlama ile göreve geldik. Mazbatayı alır almaz da işe koyulduk. 2 yıllık süreçte hiç durmadan yollarımızı düzelttik. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Gazipaşa Mahallesi'nde yer alan 19 Mayıs Caddesi de kötü durumdaydı. Yol çalışmaları takvimimiz dahilinde yolumuzu düzeltmeye başladık. Eski halinden kurtulacak olan cadde yepyeni hali ile en kısa zamanda kullanıma açılacak. Görevde olduğumuz sürece her alanda Menderes için en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menderes'te 19 Mayıs Caddesi yenileniyor - Son Dakika

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