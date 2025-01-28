Menemen Belediyesi'nden Ücretsiz Fizik Tedavi Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Menemen Belediyesi'nden Ücretsiz Fizik Tedavi Hizmeti

Menemen Belediyesi\'nden Ücretsiz Fizik Tedavi Hizmeti

Menemen Belediyesi, 65 yaş üstü engelli ve yatalak vatandaşlara yönelik evde fizik tedavi hizmetini 2024 yılında da sürdürüyor. Uzman fizyoterapistlerden oluşan ekip, toplamda 862 tedavi uygulayarak yaşlıların sağlığına önemli bir katkıda bulundu.

28.01.2025 11:11  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen Belediyesi, ilçede fizik tedavi ihtiyacı olan 65 yaş üstündeki engelli ve yatalak vatandaşları yalnız bırakmıyor. Menemen'in uzman fizyoterapistleri, geride kalan 2024 yılında tam 862 tedavi uygulayarak, hayati bir ihtiyaca cevap verdi.

Menemen Belediyesinin evde sağlık hizmetinin en önemli uygulamalarından biri fizik tedavi oldu. 2023 yılında başlayan hizmet, 2024 yılında da vatandaşlardan çok ilgi gördü. Bu kapsamda fizyoterapist sayısı ikiye çıkarılırken, yardımcı ekip sayısı da artırıldı. 65 yaşının üstünde engelli, yatalak ve hastaneden fizik tedavi alabilir raporu bulunan 30 hastaya yıl boyunca toplamda 862 tedavi uygulandı. Böylece yaş alarak Menemen'in çınarı olmuş yaşlıları sağlığına önemli bir katkıda bulunuldu.

"Diğer ilçelerde yaşayanlar da talep ediyor"

Özel sağlık merkezleri üstünden sağlandığında yüklü bir hizmet bedeline denk gelen evde fizik tedavi hizmetinin ücretsiz olarak sunuluyor olması, Menemenliler tarafından da çok sevildi. Öte yandan fizik tedavi hizmetinin yanında saç sakal traşı, temizlik gibi yan hizmetlerin de verildiği vatandaşlar, Menemen Belediyesinin yaptığı bu uygulamanın, birçok kente örnek olduğunu, başka ilçelerde kendileriyle aynı rahatsızlığı bulunan vatandaşların Menemen'deki hizmeti, kendi ilçelerine de istediklerini dile getirdi.

"Ailemizin sağlığına özen gösteriyoruz"

Evde fizik tedavi hizmetini değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak 2023'te ücretsiz fizik tedavi hizmetini başlattığımızda ilginin bu kadar yoğun olacağını beklemiyorduk. Hemşehrilerimizin buna gerçekten ihtiyacı olduğunu gördüğümüzde kapasitemizi arttırma kararı aldık. 2024'te tedavi sayımızın bine yaklaşması çok önemli. Özenli, titiz ve dikkatli çalışmalarından dolayı ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Özelde çok yüksek bedeller tutan bu hizmeti, Menemenli hemşehrilerimize ücretsiz olarak sağlamak bizim için çok önemli. Ailemizin bir ferdi gibi gördüğümüz, her biri değerli birer komşumuz olan hemşehrilerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Menemen Belediyesi, Yerel Haberler, Engelliler, Menemen, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menemen Belediyesi'nden Ücretsiz Fizik Tedavi Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:45:49. #1.13#
SON DAKİKA: Menemen Belediyesi'nden Ücretsiz Fizik Tedavi Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.