Menemen Belediyesi\'nden Ücretsiz Fizik Tedavi Hizmeti

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Menemen Belediyesi, ilçede fizik tedavi ihtiyacı olan 65 yaş üstündeki engelli ve yatalak vatandaşları yalnız bırakmıyor. Menemen'in uzman fizyoterapistleri, geride kalan 2024 yılında tam 862 tedavi uygulayarak, hayati bir ihtiyaca cevap verdi.

Menemen Belediyesinin evde sağlık hizmetinin en önemli uygulamalarından biri fizik tedavi oldu. 2023 yılında başlayan hizmet, 2024 yılında da vatandaşlardan çok ilgi gördü. Bu kapsamda fizyoterapist sayısı ikiye çıkarılırken, yardımcı ekip sayısı da artırıldı. 65 yaşının üstünde engelli, yatalak ve hastaneden fizik tedavi alabilir raporu bulunan 30 hastaya yıl boyunca toplamda 862 tedavi uygulandı. Böylece yaş alarak Menemen'in çınarı olmuş yaşlıları sağlığına önemli bir katkıda bulunuldu.

"Diğer ilçelerde yaşayanlar da talep ediyor"

Özel sağlık merkezleri üstünden sağlandığında yüklü bir hizmet bedeline denk gelen evde fizik tedavi hizmetinin ücretsiz olarak sunuluyor olması, Menemenliler tarafından da çok sevildi. Öte yandan fizik tedavi hizmetinin yanında saç sakal traşı, temizlik gibi yan hizmetlerin de verildiği vatandaşlar, Menemen Belediyesinin yaptığı bu uygulamanın, birçok kente örnek olduğunu, başka ilçelerde kendileriyle aynı rahatsızlığı bulunan vatandaşların Menemen'deki hizmeti, kendi ilçelerine de istediklerini dile getirdi.

"Ailemizin sağlığına özen gösteriyoruz"

Evde fizik tedavi hizmetini değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak 2023'te ücretsiz fizik tedavi hizmetini başlattığımızda ilginin bu kadar yoğun olacağını beklemiyorduk. Hemşehrilerimizin buna gerçekten ihtiyacı olduğunu gördüğümüzde kapasitemizi arttırma kararı aldık. 2024'te tedavi sayımızın bine yaklaşması çok önemli. Özenli, titiz ve dikkatli çalışmalarından dolayı ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Özelde çok yüksek bedeller tutan bu hizmeti, Menemenli hemşehrilerimize ücretsiz olarak sağlamak bizim için çok önemli. Ailemizin bir ferdi gibi gördüğümüz, her biri değerli birer komşumuz olan hemşehrilerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu. - İZMİR