Menemen\'de Engelliler Haftası İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Menemen Belediyesi ve PAGEB El Ele Derneği'nin öncülüğünde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı yürüyüşe katılan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Engelliler Haftası sadece bir farkındalık değil, daha adil ve daha kapsayıcı bir toplumu inşa etmek için önemli bir fırsattır" dedi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası, Menemen'de farkındalık ve sevgiyle örülü renkli ve sımsıcak görüntülere sahne oldu. Menemen Belediyesi ve PAGEB El Ele Derneği'nin öncülünde STK ve özel eğitim okullarının öğrencilerinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi. "Hayatı paylaşmak için engel yok" ve "Farklılıklar engel değil zenginliktir" gibi birçok dövizin taşındığı yürüyüşe, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da katıldı.

"Engelleri sevgi ve dayanışmayla aşacağız"

Çevredeki vatandaşların alkışlarla destek verdiği yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son bulurken, burada hazırlanan platformda Engelliler Haftası'nın önemine değinen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Engelli olmak bir eksiklik değil, farklı bir yaşam şeklidir ve hepimizin başına gelebilecek bir durumdur. Önemli olan bu farkı anlamak, empati kurmak ve hayatı herkes için kolaylaştıracak adımları hep birlikte atabilmektir. Menemen Belediyesi olarak biz de tam olarak bunu yapmaya gayret ediyoruz. Kentimizi, sokaklarımızı, parklarımızı, kültürel etkinliklerimizi herkes için erişilebilir bir hale getirebilmek adına ekip arkadaşlarımızla beraber gece gündüz demeden bir mücadele içindeyiz. Şunu da çok iyi biliyoruz ki asıl engeller zihinlerde ve kalplerde. Bu engelleri kaldırmak da sevgiyle, anlayışla ve dayanışmayla mümkün olacaktır. Engelliler Haftası sadece bir farkındalık değil, daha adil ve daha kapsayıcı bir toplumu inşa etmek için önemli bir fırsattır." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileriyle renkli anların yaşandığı etkinlik, daha sonra hatıra fotoğrafı ile son buldu. - İZMİR