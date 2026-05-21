Menteşe Belediye Başkanı Aras'tan Kılıçdaroğlu'na Tepki: "Kendi Döneminde Göreve Gelen Belediye Başkanlarımız Maalesef Şu An Tutuklu"

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarına ilişkin, "Kendi döneminde seçilip göreve gelen belediye başkanlarımız maalesef şu an tutuklu. Yani partinin temizlenmesi gerektiğini ifade ederken, kendi döneminde seçilen kişilerin parmaklıklar ardında olması ve buna hiçbir tepki göstermemesi çelişkili bulundu" dedi.

Aras, CHP Menteşe İlçe Binası'nda düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarına değinen Köksal şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama, aslında birçok çevrede büyük tepkiyle karşılandı. Çünkü kendi döneminde seçilip göreve gelen belediye başkanlarımız maalesef şu an tutuklu. Yani partinin temizlenmesi gerektiğini ifade ederken, kendi döneminde seçilen kişilerin parmaklıklar ardında olması ve buna hiçbir tepki göstermemesi çelişkili bulundu. Şimdi başka bir temizlikten söz ediliyor. Bu durum hepimizi üzdü; süreç boyunca sesini çıkarmayan kişinin dün yaptığı açıklamalar, hem parti içinde hem de ülke gündeminde büyük tepki aldı."

Maalesef ülkenin gündemi çarpıtılmaya çalışılıyor. Ekonomik sıkıntılardan bahseden var mı? Yok. Kadın cinayetlerinden bahseden var mı? Yine yok. Bunun yerine yapay gündemler oluşturuluyor, 'O belediye başkanı bunu yaptı, şunu yaptı, onu alalım.' Bu arada, gerçekten hoşumuza gitmeyen gelişmeler de oluyor, yalan ve iftiralar da var. Bazı durumlar ise partimize zarar verecek ve maalesef şuursuzca sergilenen davranışlar içeriyor. Bunların ortaya çıkması bizleri üzüyor ve yıpratıyor. İnşallah bu durum sona erer. Zaten amaç da bu; bizi yıpratmak ve parti içinde ikilik yaratmak. Şu an bütün sistemin bu yönde çalıştığını görüyoruz. Buna asla izin vermeyeceğiz. Bizim yolumuz ve hedefimiz belli, gönlümüz mevcut duruma razı değil. Koşullar ne olursa olsun, Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Erken seçimin de mümkün olabileceğini belirtmek gerekir, bunu istemiyoruz ama butlan ihtimali biraz daha öne çekilebilir. Ortalık her an karışabilir ve ne olacağı belli değil. Ancak Genel Merkezimizin tavrı açık, her ne olursa olsun, bir arada ve birlik içinde çalışmalara hızlı bir şekilde sahada başlamalıyız."