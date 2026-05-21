Menteşe Belediye Başkanı Aras'tan Kılıçdaroğlu'na Tepki: "Kendi Döneminde Göreve Gelen Belediye Başkanlarımız Maalesef Şu An Tutuklu" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Menteşe Belediye Başkanı Aras'tan Kılıçdaroğlu'na Tepki: "Kendi Döneminde Göreve Gelen Belediye Başkanlarımız Maalesef Şu An Tutuklu"

21.05.2026 14:59  Güncelleme: 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP’nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'lilere "arınma çağrısı" yapmasını sert sözlerle eleştirdi. Aras, "Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarına ilişkin, "Kendi döneminde seçilip göreve gelen belediye başkanlarımız maalesef şu an tutuklu. Yani partinin temizlenmesi gerektiğini ifade ederken, kendi döneminde seçilen kişilerin parmaklıklar ardında olması ve buna hiçbir tepki göstermemesi çelişkili bulundu" dedi.

Aras, CHP Menteşe İlçe Binası'nda düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamalarına değinen Köksal şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama, aslında birçok çevrede büyük tepkiyle karşılandı. Çünkü kendi döneminde seçilip göreve gelen belediye başkanlarımız maalesef şu an tutuklu. Yani partinin temizlenmesi gerektiğini ifade ederken, kendi döneminde seçilen kişilerin parmaklıklar ardında olması ve buna hiçbir tepki göstermemesi çelişkili bulundu. Şimdi başka bir temizlikten söz ediliyor. Bu durum hepimizi üzdü; süreç boyunca sesini çıkarmayan kişinin dün yaptığı açıklamalar, hem parti içinde hem de ülke gündeminde büyük tepki aldı."

Maalesef ülkenin gündemi çarpıtılmaya çalışılıyor. Ekonomik sıkıntılardan bahseden var mı? Yok. Kadın cinayetlerinden bahseden var mı? Yine yok. Bunun yerine yapay gündemler oluşturuluyor, 'O belediye başkanı bunu yaptı, şunu yaptı, onu alalım.' Bu arada, gerçekten hoşumuza gitmeyen gelişmeler de oluyor, yalan ve iftiralar da var. Bazı durumlar ise partimize zarar verecek ve maalesef şuursuzca sergilenen davranışlar içeriyor. Bunların ortaya çıkması bizleri üzüyor ve yıpratıyor. İnşallah bu durum sona erer. Zaten amaç da bu; bizi yıpratmak ve parti içinde ikilik yaratmak. Şu an bütün sistemin bu yönde çalıştığını görüyoruz. Buna asla izin vermeyeceğiz. Bizim yolumuz ve hedefimiz belli, gönlümüz mevcut duruma razı değil. Koşullar ne olursa olsun, Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Erken seçimin de mümkün olabileceğini belirtmek gerekir, bunu istemiyoruz ama butlan ihtimali biraz daha öne çekilebilir. Ortalık her an karışabilir ve ne olacağı belli değil. Ancak Genel Merkezimizin tavrı açık, her ne olursa olsun, bir arada ve birlik içinde çalışmalara hızlı bir şekilde sahada başlamalıyız."

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe Belediye Başkanı Aras'tan Kılıçdaroğlu'na Tepki: 'Kendi Döneminde Göreve Gelen Belediye Başkanlarımız Maalesef Şu An Tutuklu' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti
SGK’daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı SGK'daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı

15:59
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
14:59
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun videosuna çok konuşulacak yorum
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 16:07:10. #7.13#
SON DAKİKA: Menteşe Belediye Başkanı Aras'tan Kılıçdaroğlu'na Tepki: "Kendi Döneminde Göreve Gelen Belediye Başkanlarımız Maalesef Şu An Tutuklu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.