Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın Ailesinin Evine Molotofkokteylli Saldırı Soruşturması Tamamlandı, İki Dava Açıldı - Son Dakika
Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın Ailesinin Evine Molotofkokteylli Saldırı Soruşturması Tamamlandı, İki Dava Açıldı

21.01.2026 18:06  Güncelleme: 19:48
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ve anneannesinin evine molotofkokteyli atılması olayıyla ilgili olarak 3 şüpheli ve 2 suça sürüklenen çocuk hakkında ayrı ayrı dava açıldı. Saldırının arka planında Yunanistan'daki bir cezaevinde tutuklu olan bir kişiyle ilgili husumet olduğu belirtildi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ile anneannesinin evinin balkonuna molotofkokteyli atılmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık 3 şüpheli ile 2 suça sürüklenen çocuğun davalarını ayrı ayrı açtı. İddianamede saldırıyı para karşılığı azmettirilen 2 suça sürüklenen çocuğun asıl hedefinin Yunanistan'da cezaevinde bulunan bir kişi olduğu ancak çocukların yanlış balkona molotofkokteyli attığı belirtildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın dedesi ile anneannesinin evinin balkonuna molotofkokteylli saldırıya ilişkin soruşturmasını tamamladı. Soruşturma sonucunda 3 şüpheli ile suça sürüklenen 2 çocuk hakkında ayrı iki dava açıldı.

İddianamelerde İngiltere'de yaşayan sanık Orhan Karafoğlu'nun, Yunanistan'da cezaevinde tutuklu bulunan Yunus Emre Fer'den 1 milyon lira alacağı olduğu, borcu ödememesi nedeniyle Karafoğlu'nun Fer'e husumet beslediği ve Fer'in annesiyle birlikte bir süre ikamet ettiği daireye korkutma amacıyla molotof kokteyli attırmak istediği bildirildi.

Karafoğlu'nun bu amaçla Emirkan Uslu ve Tugay Konya ile temas kurduğu, bu kişilerin de adrese ilişkin keşif yaptıkları ve suça sürüklenen çocuk M.C.Ç'yi 20 bin lira karşılığında molotofkokteyli atmaya azmettirdikleri anlatılan iddianamede, M.C.Ç'nin de Y.D. ile birlikte Fer'in oturduğu daireyi karıştırarak Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın dedesi ile anneannesinin evinin balkonuna 3 molotofkokteyli ve bir adet taş attıkları ve maddi hasara neden oldukları aktarıldı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak istenen "mağdur" Fer'in Yunanistan'da cezaevinde tutuklu bulunduğu ve Türkiye'de farklı suçlardan 7 ayrı arama kaydı olduğu bildirilen iddianamelerde Emirkan Uslu ve Tugay Konya'nın "birden fazla kişi ile birlikte tehdit ve mala zarar vermeye yardım", Karafoğlu'nun ise azmettirici olarak bu suçlarla birlikte "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından hapsi istendi.

Diğer iddianamede de suça sürüklenen çocukların "kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme", "silahla tehdit" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan cezalandırılmaları, yaşlarının küçüklüğü nedeniyle cezalarında indirim uygulanması talep edildi.

Kaynak: ANKA

