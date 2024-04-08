Menteşe Belediye Başkanı Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayınladı

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Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayarak, Ramazan Bayramının sağlık, huzur, mutluluk ve barış içerisinde geçmesini diledi.

Başkan Köksal yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Yardımlaşma ve dayanışma duygularının arttığı, birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşandığı bir Ramazan Ayı'nı daha geride bırakıyor, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramların en kıymetlisi, ailelerinizle, sevdiklerinizle geçireceğiniz zamanlar. Bu sevincinize, mutluluğunuza ortak olmak ise bizler için çok değerli. Menteşe'mizde yeni bir dönem başladı. Yeni dönemde tüm belediye çalışanlarımızla hizmetlerin aksamaması ve Ramazan Bayramını ilçemizde geçirecek olan misafirlerimizin ve hemşehrilerimizin bayramı huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için görevimizin başındayız. Belediyemizin çağrı merkezi 7/24 açık, ekiplerimiz de sahada görevlerinin başında olacaklar. Tüm halkımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" - MUĞLA