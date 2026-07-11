Başkan Köksal Aras yangında evleri zarar gören aileyi ziyaret etti

Menteşe Orhaniye Mahallesi Karabağlar mevkisinde arazideki samanlarda başlayan ve daha sonra eve sirayet eden yangında zarar gören aileyi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ziyaret etti. Yangının ardından bölgeye giden Köksal, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek yaşanan olayla ilgili bilgi aldı.

Yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini önleyen itfaiye ve diğer ekiplerine teşekkür eden Köksal, "Bugün Karabağlar Yaylası Bağlarbaşı mevkisinde yangından etkilenen ailemizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En büyük tesellimiz, hiç kimsenin canına zarar gelmemiş olması. Hızlı müdahaleleriyle alevlerin büyümesini engelleyen tüm ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ailemizin ihtiyaçları doğrultusunda daima yanlarındayız; yaraları hep birlikte saracağız" dedi. - MUĞLA