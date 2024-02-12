Menteşe Belediyesi 20 Ton Lastiği Geri Dönüşüme Kazandırdı - Son Dakika
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Yerel

Menteşe Belediyesi 20 Ton Lastiği Geri Dönüşüme Kazandırdı

Menteşe Belediyesi 20 Ton Lastiği Geri Dönüşüme Kazandırdı

Menteşe Belediyesi, 1 yılda 20 ton ömrünü tamamlamış lastik atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Ayrıştırılan ve geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçe hedefleniyor.

12.02.2024 10:54  Güncelleme: 11:02
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Menteşe Belediyesi, 1 yılda 20 ton ömrünü tamamlamış lastik atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Menteşe Belediyesi tarafından yapılan çalışma kapsamında, 2023 yılında ömrünü tamamlamış toplam 20 ton lastik toplanarak belediyeye ait atık getirme merkezine gönderildi.

Ayrıştırılan ve geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçe hedeflediklerini kaydeden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Geri dönüşümün öneminin farkındayız. Bu kapsamda pek çok proje yürüttük ve Bayır mahallemizde atık getirme merkezimizi faaliyete geçirdik. Ekiplerimiz ömrünü tamamlamış lastikleri başta sanayi sitemiz olmak üzere topluyor ve atık merkezimize ulaştırıyor. Vatandaşlarımız da kendi imkanlarıyla merkezimize atıklarını bırakabiliyorlar. Bu lastikler daha sonra lisanslı firmaya teslim edilerek, yeniden ham madde olarak kullanım için değerlendiriliyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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