Menteşe Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\'nü kutluyor

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Menteşe Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü düzenlediği özel etkinlikler ile kutluyor. Etkinliklerin ilki Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde saat: 10.00'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Haliç Üniversite Dr. Öğretim Üyesi Dr. Seçil Günay Avcı'nın katılımlarıyla "Sağlıklı Yaşamın Sırları" semineri ile başlayacak. Seminerin ardından saat: 12.00'de Konakaltı üst salonda Menteşe Belediyesi kursiyerleri tarafından hazırlanan "Kadının Rengi" adlı resim sergisi düzenlenecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş kadınlar gününe özel düzenlenen etkinliklerde kadınlarla bir araya geleceklerini ifade ederek; "Menteşe Belediyesi olarak 8 Mart'ta kadınlar gününe özel iki farklı etkinlik düzenledik. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Seçil Günay Avcı kadınlarla bir araya gelerek kadın hastalıkları ve sağlıklı yaşam için neler yapılması gerektiği hakkında bilgilendirmeler yapacak. Daha sonra belediyemiz kursiyerleri tarafından hazırlanan "Kadının Rengi" resim sergisinin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle hayatın her alanında varlıklarını hissettiğimiz kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - MUĞLA