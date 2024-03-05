Menteşe Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Menteşe Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor

Menteşe Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\'nü kutluyor

Menteşe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü özel etkinliklerle kutluyor. Etkinlikler arasında sağlıklı yaşam semineri ve resim sergisi yer alıyor.

05.03.2024 12:33  Güncelleme: 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü düzenlediği özel etkinlikler ile kutluyor. Etkinliklerin ilki Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde saat: 10.00'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Haliç Üniversite Dr. Öğretim Üyesi Dr. Seçil Günay Avcı'nın katılımlarıyla "Sağlıklı Yaşamın Sırları" semineri ile başlayacak. Seminerin ardından saat: 12.00'de Konakaltı üst salonda Menteşe Belediyesi kursiyerleri tarafından hazırlanan "Kadının Rengi" adlı resim sergisi düzenlenecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş kadınlar gününe özel düzenlenen etkinliklerde kadınlarla bir araya geleceklerini ifade ederek; "Menteşe Belediyesi olarak 8 Mart'ta kadınlar gününe özel iki farklı etkinlik düzenledik. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Seçil Günay Avcı kadınlarla bir araya gelerek kadın hastalıkları ve sağlıklı yaşam için neler yapılması gerektiği hakkında bilgilendirmeler yapacak. Daha sonra belediyemiz kursiyerleri tarafından hazırlanan "Kadının Rengi" resim sergisinin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle hayatın her alanında varlıklarını hissettiğimiz kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kadınlar Günü, Emekçi, Dünya, Etkinlik, Belediye, Kadın, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 5 kişinin öldüğü kazada korkunç ihmal Yolcu otobüsü TEM Otoyolu’nun kenarında indirmiş 5 kişinin öldüğü kazada korkunç ihmal! Yolcu otobüsü TEM Otoyolu'nun kenarında indirmiş
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
11:38 Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:13 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti’de çeteler Başbakan Henry’nin görevden alınmasını istiyor 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti'de çeteler Başbakan Henry'nin görevden alınmasını istiyor
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
11:04 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 13:48:15. #1.13#
SON DAKİKA: Menteşe Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement