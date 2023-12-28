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Menteşe Belediyesi 2023 yılında 750 çiftin nikahını kıydı - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi 2023 yılında 750 çiftin nikahını kıydı

Menteşe Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından 2023 yılında 750 çiftin nikah işlemi gerçekleşti. Evlilik işlemleri için Menteşe Belediyesi'ne müracaat eden çiftler, Konakaltı Kültür Merkezi başta olmak üzere ilçe genelinde çeşitli salon ve mekanlarda gerçekleşen 750 nikah işlemi ile dünya evine girdi.

Menteşe Belediyesi 2023 yılında 750 çiftin nikahını kıydı
28.12.2023 - 11:27,
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Menteşe Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından 2023 yılında 750 çiftin nikah işlemi gerçekleşti. Evlilik işlemleri için Menteşe Belediyesi'ne müracaat eden çiftler, Konakaltı Kültür Merkezi başta olmak üzere ilçe genelinde çeşitli salon ve mekanlarda gerçekleşen 750 nikah işlemi ile dünya evine girdi.

Evlilik işlemleri başvurusu yapan birçok çiftin nikahlarını bizzat kendisi kıyan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; "Menteşe Belediyesi nikah memurluğu tarafından her yıl yüzlerce çiftin nikah işlemini gerçekleştirerek bu mutlu günlerine ortak oluyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine zaman zaman ben de nikah kıyıyorum. Menteşe Belediyesi olarak 2023 yılında 750 tane, göreve geldiğimiz günden bu yana ise 6 Bin 723 çiftimizin nikahlarını kıydık. Davet edildiğimiz tüm düğün ve nikah programlarına katılmaya çalışarak vatandaşlarımızın bu özel günlerinde mutluluklarına ortak oluyoruz. Birlikte yeni bir kapı aralayarak dünya evine giren tüm çiftlerimize mutlu ve huzurlu yaşam diliyorum" dedi.

Menteşe Belediyesi nikah memurluğu tarafından 2023 yılı içeresinde kıyılan nikahların 476 tanesi Konakaltı Kültür Merkezi'nde, 268 tanesi düğün salonları ve farklı mekanlarda kıyılırken 6 nikah işlemi de cezaevinde gerçekleşti. Yabancı ülke vatandaşların talebi üzerine 48 yabancı uyruklu çiftin nikahı kıyıldı. 2023 yılında en çok nikah Ağustos ayında kıyılırken, en az nikah Aralık ayında gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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