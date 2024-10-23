Menteşe Belediyesi\'nden Kadın Personele Kanser Farkındalık Eğitimi

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Menteşe Belediyesi tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı kapsamında kadın personele yönelik olarak 'Kanserde Farkındalık Eğitimi' verildi.

Menteşe Belediyesine ait Ayhan İçöz salonunda düzenlenen eğitime Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut ve belediyenin kadın personelleri katıldı. Eğitim kapsamında Uzm. Dr. Burcu Şen Şahin ve Uzm. Dr. Hüseyin Eren Duman tarafından katılımcılara kanser türleri, kansere neden olan etkenler, kanserin türlerine göre görülen belirtiler, kanserden korunmanın yolları ve erken teşhisin önemi konu başlıklarında bilgiler aktarıldı. Slayt sunum eşliğinde verilen eğitimin ardından Uzman Doktorlar Şahin ve Duman kadınların erken teşhis ve kanser ile ilgili sorularını yanıtladı. - MUĞLA