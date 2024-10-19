Menteşe Belediyesi'nden Otizmli Bireylere Özel Spor Merkezi - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi'nden Otizmli Bireylere Özel Spor Merkezi

Menteşe Belediyesi\'nden Otizmli Bireylere Özel Spor Merkezi

Menteşe Belediyesi, Muğla'da otizmli bireyler için spor temelli 'Bi Nefes' Otizm Hareket Merkezi'ni açtı. Merkezde otizmli bireylerin fiziksel aktiviteleri desteklenecek ve aileleri de bu süreçte pozitif bir deneyim yaşayacak.

19.10.2024 16:07  Güncelleme: 16:09
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Menteşe Belediyesi Muğla'nın spor temelli ilk Otizm Hareket Merkezi'ni Kent Meydanı'nda hizmete açtı. Otizmli bireylerin hareket etmelerine odaklı fiziksel aktiviteler yapacağı 'Bi Nefes' Otizm Hareket Merkezi otizmli bireylerin yanı sıra ailelere de nefes olacak.

Menteşe Kent Meydanı otopark üstünde kapalı mekanda yer alan spor temelli merkezde otizmli bireyler için koşu bandı, eliptik, dikey ve yatay bisiklet, denge tahtası, boşu topu (denge topu) ve birçok fiziksel aktivite malzemesi ile jimnastik malzemeleri bulunuyor.

Her yaştan ve seviyeden otizmli bireylere hizmet verecek olan 'Bi Nefes' Otizm Hareket Merkezi'nde hareket eğitmenleri eşliğinde, bir psikolog ve bir sosyoloğun katkılarıyla otizmli bireylere denge, esneklik, el-göz koordinasyonu, jimnastik ve temel fiziki hareketler becerileri ile özgüven kazanmaları sağlanacak. Özgüven kazanarak başarı duygusu elde edecek otizmli bireylerin günlük hayata uyum sağlama becerileri de gelişecek.

Merkezde, haftada iki gün 40'ar dakikalık sürede bire bir eğitimler verilecek. Engeliler Derneği ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalar yürütülecek merkez, aynı zamanda otizmli bireylerin ailelerinin hayatlarına da dokunmuş olacak. Menteşe Kent Meydanı'nda açılan Otizm Hareket Merkezi içerisindeki güvenlik kamerası ve otizmli bireyler ile ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir alan da yer alıyor.

Merkezin açılışı Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Engin Fırat Ata'nın da katılımı ile açılış kurdelesi otizmli bireylerin kesmesi ile yapıldı. Açılışta konuşan Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Ata, "Merkezimiz otizmli bireylerin sosyal, iletimşel becerilerini katkıda bulunacak, yenilikçi programlar sunan uzman bir kadro ile hizmet verecek. Otizmli her bireyin özel olduğunu ve farklı ihtiyaçlara sahip olduklarını biliyoruz. Bu nedenle kişiyle özel terapi yaklaşımları ile otizmli bireylerin potansiyellerine en üst derece kullanmalarına imkan sağlayacak bir ortam sunulacak. Sosyolojik özelliklerine uygun, modern psikolojiye dayanan uygulamalarla otizmli bireylerin ve ailelerin yanında olacak, burada verilen uygulamalar ve yenilikçi yöntemler hakkında ailelerimizi de an be an bilgilendireceğiz. Bu hareket merkezi ile toplumda farkındalık oluşturmaya ve destekleyici bir ortam sunarak otizmli bireylerin günlük yaşamda daha aktif bir şekilde yer almalarını sağlamayı arzu ediyoruz. Menteşe Belediyesi 'Bİ Nefes' otizm hareket merkezi otizmli bireylerin ve aileleri için umut dolu bir başlangıcı olsun istiyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi'nden Otizmli Bireylere Özel Spor Merkezi - Son Dakika

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