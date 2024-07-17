Menteşe Belediyesi, Yeşilyurt Pazarı\'nın Yeni Yerini Belirlemek İçin Anket Düzenledi

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Menteşe Belediyesi, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen Yeşilyurt Halk Buluşması'nda pazar yerinin geçici olarak sosyokültürel alana taşınmasına yönelik oluşan tepkiler sonucunda anket düzenledi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 16 Temmuz Salı günü düzenlenen ankete 724 kişi katıldı. Yapılan oylamada 458 kişi Pazar yerinin eski yerinde (meydanda) kurulması, 266 kişi de sosyokültürel alanda kurulması yönünde oy kullandı. Anket sonucuna göre Yeşilyurt pazarı Salı günü meydanda kurulacak.

Düzenlenen ankete ilişkin açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, "Bilindiği gibi, Mayıs ayı içerisinde Yeşilyurt'ta düzenlediğimiz Halk Buluşması'nda pazar yerinin sosyokültürel alana taşınması konusunda vatandaşlardan talep gelmişti. Bu talep üzerine toplantıda yapılan oylamada pazar yerinin sosyokültürel alana taşınması kararı alınmış ve uygulamaya geçilmişti. Ancak geçen sürede vatandaşlardan gelen şikayetler ve pazarcı esnafı sayısında düşüş yaşanması üzerine vatandaşlarımız pazar yeri konusunda anket düzenlenmesini istediler. Vatandaşlarımızdan gelen bu istek üzerine belediye olarak 16 Temmuz Salı günü anket düzenledik. Anketten pazar yerinin meydanda kurulması kararı çıktı. Demokrasiye olan inancımız gereği sandıktan çıkan bu kararı uygulamaya geçiriyoruz. Yeşilyurt'ta pazar her Salı meydanda kurulacak" diye konuştu. - MUĞLA