Menteşe'de 11 Yıl Aradan Sonra Ramazan Davuluna İzin Verildi - Son Dakika
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Menteşe'de 11 Yıl Aradan Sonra Ramazan Davuluna İzin Verildi

Menteşe\'de 11 Yıl Aradan Sonra Ramazan Davuluna İzin Verildi

Menteşe Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün davul çalınmasına oy birliğiyle karar verdi. Mahalle muhtarları ve halkın talepleri doğrultusunda alınan bu karar, geleneklerin yaşatılması adına önem taşıyor.

04.03.2025 17:03  Güncelleme: 17:07
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Menteşe'de 11 yıl aradan sonra Ramazan davuluna izin çıktı. Menteşe Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısında meclis üyelerinin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda Ramazan ayı boyunca ramazan davulu her gün çalacak.

Menteşe Belediye Meclisi'nin 2014 yılında ramazan davulunun temsili olarak Ramazan Ayı'nın ilk günü, 15'inci günü, Kadir Gecesi ve Ramazan Ayı'nın son günü çalınmasına ilişkin bir karar alınmıştı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde yapılan Mart Ayı Meclis toplantısında 9 mahalle muhtarı Ramazan ayında geleneklerin yaşatılması amacıyla ramazan davulunun Menteşe'de her gün çalınmasını yönelik belediyeye dilekçe verdi. Meclis gündemine alınan dilekçe belediye meclisinde oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ramazan davulunun Ramazan Ayı boyunca Menteşe'de her gün çalınmasına oy birliği ile karar verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal yaptığı açıklamada, "2014 senesinde eskiden alınmış bir karar var. Sadece Ramazan'ın 4 günü davul çalınsın şeklinde. Yerel basında son dönemde bu konuyla ilgili haberler yapıldı. Haberlere yapılan yorumlarda halkımızdan ciddi anlamda ramazan davulu çalınmasına yönelik talepler geldiğini gördük. Muhtarlarımızdan konuyla ilgili görüş aldık. Muhtarlarımızın da hemen hemen hepsi Ramazan davulu çalınması yönünde vatandaşlarımızın talepleri olduğuna yönelik görüşlerini bildirdiler. Bize de bunu uygulamak düştü. Ramazan Ayı'nın manevi atmosferinde ramazan davulunun anlamlı bir yeri var. Geleneklerimizin, göreneklerimizin yaşatılması çok önemli. Geleneklerimizi yaşatmak bizleri de mutlu eder. O yüzden meclis gündemine bu konuyu taşımak istedik" dedi.

Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda Ramazan Ayı'nda Menteşe'de her gün ramazan davulu çalacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe'de 11 Yıl Aradan Sonra Ramazan Davuluna İzin Verildi - Son Dakika

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