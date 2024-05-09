Menteşe'de ata tohumdan üretilen 20 bin fidan ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Menteşe'de ata tohumdan üretilen 20 bin fidan ücretsiz dağıtıldı

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Menteşe Belediyesi tarafından ata tohumlardan üretilen domates, biber ve patlıcan fidanları ücretsiz olarak dağıtıldı. Fidanların çoğaltılmasıyla yerli tohumla üretilen ürün sayısının artması hedefleniyor.

09.05.2024 13:25  Güncelleme: 13:35
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Menteşe'de ata tohumdan üretilen 20 bin fidan ücretsiz dağıtıldı

MUĞLA - Menteşe Belediye tarafından ata tohumlardan üretimi yapılan domates, biber ve patlıcan fidanları, Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Menteşe pazaryeri girişindeki Orhan Çakır parkında ata tohumlardan üretilerek yetiştirilen domates, biber ve patlıcan tohumlarını almak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlara dağıtımı yapılan fidelerden üretip çoğaltmaları için belli sayıda fide verilirken, esas amacın fidelerden üretilen ürünlerin tohumlarının çoğaltılarak yerli tohumla üretilen ürün sayısının arttırılması hedefleniyor.

Ata tohumlardan yetiştirdikleri fideleri ücretsiz dağıtan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Şu anda toplam 20 bin adet fide dağıtımı yapılıyor. Bunlar domates, biber ve patlıcan fideleri. Bizim amacımız bu ürünleri yetiştirelim, sağlıklı tohumlardan, ata tohumlarımızdan ürünlerle beslenelim. Fakat bunun yanında asıl amacımız bunları gelecek nesillere aktaralım. Yıllar sonra bizim sandıklarımızda ata tohumlarımız hala yer almaya devam etsin. Bunların satışı yok. O nedenle elden ele bizim bunları çoğaltmak, büyütmek ve saklamamız gerekiyor. Asıl amacımız bu" dedi.

Menteşe\'de ata tohumdan üretilen 20 bin fidan ücretsiz dağıtıldı
Kaynak: İHA

Tarım, Çevre, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe'de ata tohumdan üretilen 20 bin fidan ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika

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