Menteşe'de Kadınlar Günü İhtiyaçları İçin Destek Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Menteşe'de Kadınlar Günü İhtiyaçları İçin Destek Kampanyası Başlatıldı

Menteşe\'de Kadınlar Günü İhtiyaçları İçin Destek Kampanyası Başlatıldı

Menteşe Belediyesi ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla deprem bölgesindeki kadınların hijyen ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dayanışma kampanyası başlattı. Destek vermek isteyen vatandaşlar, çeşitli hijyen, temizlik ve gıda ürünleri bağışında bulunabilir.

03.03.2025 14:15  Güncelleme: 14:17
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Menteşe Belediyesi ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Muğla Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla önemli bir dayanışma kampanyası başlattı. Kampanyanın amacı, deprem bölgesindeki kadınların hijyen ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, hijyen malzemeleri (ped, nemlendirici krem, şampuan, saç kremi, tırnak makası, cımbız, ıslak mendil, hazır ağda, güneş kremi, kolonya, diş macunu), temizlik ürünleri (çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı) ve gıda ürünleri (teneke peynir, zeytin, kahvaltılık gıdalar), bebek malzemeleri (bebek bezi, bebek maması, biberon) gibi ürünleri Menteşe Belediyesi, Menteşe Belediyesi El Ele Butik Dayanışma Merkezi ve Sendikanın şubesine teslim edebilecekler.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, deprem bölgesindeki kadınlara yönelik düzenlenen dayanışma kampanyası hakkında yaptığı açıklamada; "Kadın dayanışması, en zor zamanlarda bile umudu yeşerten en büyük güçtür. Deprem bölgesine yapılacak küçük bir destek, büyük bir fark oluşturacaktır. Halkımızı bu anlamlı dayanışmaya katkıda bulunmaya davet ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe'de Kadınlar Günü İhtiyaçları İçin Destek Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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