Menteşe, Yerli ve Yabancı Ziyaretçilerin Uğrak Noktası Olmaya Devam Ediyor

Menteşe, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yıl boyu uğrak noktası olmaya devam ediyor. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 37 farklı ülkeden, yüzlerce ziyaretçiyi belediyemiz çatısı altında Menteşemizde ağırlayarak, düzenlediğimiz çeşitli etkinlikler ile bir kültür köprüsü kurduk" dedi.

Geçmişten bugüne en iyi korunan kentlerin başında gelen; arastası, kentsel, tarihi, doğal sit alanları, tarihi dokusu ve 400'ü tescilli yapısıyla bölgenin önemli kültür turizm noktalarından biri olan Menteşe'ye ziyaretçilerin yoğun ilgisi sürüyor.

Özellikle yabancı turistlerin, turistik ziyaretlerinin yanı sıra çeşitli etkinlik ve organizasyonlar kapsamında Menteşe'ye pek çok farklı ülkeden ziyaretçilerin geldiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ilçenin tarihi ve kültürel değerleri ile kültür turizminde ön planda olduğunu kaydetti.

Başkan Gümüş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 37 farklı ülkeden, yüzlerce ziyaretçiyi belediyemiz çatısı altında Menteşemizde ağırlayarak, düzenlediğimiz çeşitli etkinlikler ile bir kültür köprüsü kurduk. Menteşemizi ziyaret eden yabancı turistler Saburhane Meydanı, Şahidi Türbesi, Konakaltı Kültür Merkezi, Saat Kulesi, Arasta bölgesi ve Yağcılar Hanı başta olmak üzere kentimizin tescilli ve tarihi yapılarını inceleyerek hayran kalıyorlar. Biz de Menteşemize gelen turistlere bölgemizi tanıtarak onlara yöresel yemeklerimizi tattırıyor, ebru sanatıyla tanışmalarını sağlıyor, restore ettiğimiz kültür evlerimizi işletmelerimizi gezdiriyor, kültürümüzü tanıtan aktivitelere katılmalarını sağlıyoruz. Amacımız Menteşemizi uluslararası seviyede tanınırlığını arttırmak, kültür turizmini canlandırmak ve bölge turizmini çeşitlendirmek. Bu kapsamda Menteşemizin tanıtımını yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.