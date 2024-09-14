Meral Ay, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti\'nin İlk Kadın Başkanı Oldu

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Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin 28.Olağan Seçimli Kongresi'nde 89 oy alan Meral Ay yeni başkan oldu.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin 28. Olağan Seçimli Genel Kurulu Gaziantep Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yapıldı. Hasan Kırmızıtaş ile Meral Ay'ın başkanlık için yarıştığı kongrede GGC üyesi gazeteciler oy kullandı. Tamamlanan oy verme işlemi sonrası sayıma geçildi.

Yeni ve ilk kadın başkan Meral Ay oldu

Yapılan oy sayımının ardından adaylardan Hasan Kırmızıtaş 76 oy alırken, Meral Ay ise 89 oy alarak Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni ve ilk kadın başkanı seçildi. - GAZİANTEP