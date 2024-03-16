Mercedes Benz Yetkili Servisi Aracı Bakmak İstemeyince Vatandaş Sitem Etti

İstanbul'da aracıyla kaza yapan vatandaş, hasarlı aracını Mercedes Benz Mengerler servisine götürdü. Aracın kaza yapması üzerine yetkili servis araca bakmak istemeyince şahıs bu duruma video çekerek sitem etti.
Olay, 13 Mart Çarşamba günü İstanbul Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, turizm taşımacılığı işiyle uğraşan Serkan Ertekin'e ait bir araç havalimanına gittiği sırada kazaya karıştı. Yaşanılan olayın ardından Ertekin çekiciyle aracını Mercedes Benz markasının Mengerler servisine götürdü. Kaskolu aracını yaptırmak isteyen Serkan Ertekin beklemediği bir durumla karşılaştı. İddiaya göre aracın fazla hasarlı olması nedeniyle aracın yapılamayacağını söyleyen Mercedes Benz servisi aracın başka bir servise götürmesini istedi. Yaşanılan olay karşısında araç sahibi Serkan Ertekin video çekerek duruma tepki gösterdi.
"Dışarıda yaptırdığınız zaman aracınızı garanti kapsamının dışına çıkartıyorlar"
Seyahat acentesi olduğunu ve araçlarından bir tanesinin kaza yaptığını söyleyen Serkan Ertekin, "Bizler Mercedes firmasından bu araçları alıyoruz ve tekel oluşturulmuş durumda. Öğrencilerimiz yine bu araçlarla okullarına gidiyorlar. Turizm sektörünün bütün ağır yükü bu araçların üzerinde ve bir tekel oluşturulmuş. Kötü bir marka da değil aslına baktığınız zaman. Tonlarca para harcıyoruz biz bu araçlara. Sistem şu şekilde işliyor; bizler araçlarımızın belli bir garanti süresi var. Bu garanti süresini özel servislerde 3 liraya yaptırdığımız bakımı yetkili servislerde 7 liraya, 8 liraya, 10 liraya yaptırıyoruz. Dışarıda yaptırdığınız zaman aracınızı garanti kapsamının dışına çıkartıyorlar" dedi.
"Sosyal medyadan gelen yorumlara baktığım zaman benim yaşadığım olayı yaşayan en az 7-8 kişi var"
Mecburiyetten dolayı bütün bakımları yetkili servislerde yaptırdıklarını ifade eden Ertekin, "Benim aracım perte çıktığında, o araç üzerinden para kazanamayacaklarını anladıkları için Bostancı Mengerler servisi benim aracımı içeri almak istemedi. Gerekçe olarak da müdürleriyle muhatap olduğumda o kadar saçma sapan bir geri dönüş yaptı ki, 'kardeşim götür bir otoparka, oraya eksper gelir' falan dediler. Bu işgüzarlık, çünkü benim aracımın üzerinde aracı satın alırken vermiş olduğumuz para kadar bir de özel dizaynlar yaptırıyoruz. Biz işimizi hakkıyla düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Benim aracımı oraya almak zorundalar. Ben bütün bir iki sene boyunca aracımın garanti kapsamı bitene kadar yetkili servislere dışarıda 2 liraya, 3 liraya yaptıracağım bakımı 10 liraya yaptırırken iyi de, benim aracım pert olduğu zaman sadece eksper raporları çıkana kadar otoparkımda yer işkal etmesin diye benim aracımı almamazlık yapamaz. Ben bu arabadan ekmek paramı götürüyorum evime. O aracın 2 gün, 3 gün yatması, çekiciye ekstra bir para verdik. Onlar almayınca başka bir servise çektirdik. Ben bunu kendi kasko şirketimle çözerim. Peşine bir de kalkıp da beni orada mağdur etmeleri hiç iyi bir şey değildi. Mercedes'in bu Bostancı Mengerler'e yaptırım uygulatması gerek. Çünkü ben sosyal medyadan gelen yorumlara baktığım zaman benim yaşadığım olayı yaşayan en az 7-8 kişi var" şeklinde konuştu.
Yetkili servis ise konunun yargıya taşındığını ifade etti. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Mercedes Benz Yetkili Servisi Aracı Bakmak İstemeyince Vatandaş Sitem Etti - Son Dakika
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