Ahmet Yılmaz Anısına Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Ahmet Yılmaz Anısına Futbol Turnuvası

Ahmet Yılmaz Anısına Futbol Turnuvası

Şehitkamil Belediyesi, ilçenin ilk belediye başkanı merhum Av. Ahmet Yılmaz anısına düzenlediği futbol turnuvası ile sporseverleri bir araya getiriyor.

17.09.2024 15:09  Güncelleme: 15:11
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Şehitkamil Belediyesi, ilçenin ilk belediye başkanı merhum Av. Ahmet Yılmaz anısına düzenlediği futbol turnuvası ile sporseverleri bir araya getiriyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, turnuvaya tüm sporseverleri davet etti.

Av. Ahmet Yılmaz Futbol Turnuvası, Şehitkamil'in spor kültürünü geliştirmek ve gençlere sporu sevdirmek amacıyla organize ediliyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, turnuvaya tüm sporseverleri davet ederek, özellikle gençlerin bu tür organizasyonlarda sporla buluşmalarının ve birlik duygusunu yaşamalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Yılmaz, turnuvanın sadece futbolun değil, aynı zamanda ilçenin tarihine ve değerlerine saygı duruşu niteliği taşıdığını ifade etti.

Turnuvada heyecan verici karşılaşmalar

Turnuvanın ilk karşılaşmaları 17 Eylül 2024 Salı günü oynanacak. Sporland Futbol Kulübü ile Kalespor, saat 17.00'de Mehmet Hayri Özkeçeci Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Aynı saatte, Şehitkamil Belediyespor ile Hacıbaba Özgençlik Spor arasında kıyasıya bir mücadele, Şehitkamil İlçe Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Final 20 Eylül 2024

Bu karşılaşmaların ardından, finale yükselen iki takımın mücadelesi 20 Eylül 2024 Cuma günü oynanacak. Şehitkamil İlçe Stadyumu'nda saat 16.30'da gerçekleşecek final maçı, turnuvanın kazananını belirleyecek. Futbolseverler, bu çekişmeli final müsabakasında takımlarını destekleyerek, hem heyecan dolu bir atmosferin parçası olacak hem de Şehitkamil'in spor kültürüne katkıda bulunacak.

Merhum Av. Ahmet Yılmaz'ın anısına vefa

Bu turnuvanın Şehitkamil'in ilk velediye başkanı olan ve görev süresince ilçeye birçok katkıda bulunan merhum Av. Ahmet Yılmaz adına düzenlenmesi hem sporseverler hem de ilçe halkı için ayrı bir anlam taşıyor. Merhum başkanın ilçeye kazandırdığı değerlerin yaşatılması ve gençlere örnek olması açısından bu etkinlik büyük bir önem taşıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahmet Yılmaz Anısına Futbol Turnuvası - Son Dakika

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