Merhum Gazeteci Küçük'ün anısına fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Merhum Gazeteci Küçük'ün anısına fotoğraf sergisi açıldı

24.03.2022 17:29
Merhum Gazeteci Küçük'ün anısına fotoğraf sergisi açıldı

2016 yılında vefat eden Gazeteci Mehmet Küçük'ün kızı Fulya Küçük, merhum babasının anısına fotoğraf sergisi açtı.

2016 yılında vefat eden Gazeteci Mehmet Küçük'ün kızı Fulya Küçük, merhum babasının anısına fotoğraf sergisi açtı. 57 fotoğrafın yer aldığı sergide, Küçük'ün imza attığı haberlere ilişkin arşiv de yer aldı.

Aydın'da uzun yıllar çeşitli gazetelerin muhabirliğini yapan merhum Mehmet Küçük anısına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün sergi salonunda fotoğraf sergisi açıldı. 2016 yılında vefat eden gazetecinin kızı, fotoğraf sanatçısı Fulya Küçük'ün objektifinden 57 eserin gösterime sunulduğu sergi, fotoğraf severlerin beğenisini topladı. Merhum gazetecinin fotoğraf makinaları, telsizi, basın kartları ve yaptığı haberlere ilişkin gazete kupürlerinin de yer aldığı sergiden elde edilen gelirle, Marmaris'te orman yangınından zarar gören alanlarda hatıra ormanı oluşturulması planlanıyor.

Rahmetli babasının kaleme aldığı haberlerle toplumu aydınlattığını, bunun yanı sıra doğa aşığı bir insan olduğunu dile getiren Küçük, "Burada gerek Türkiye'de gerekse de yurtdışında çeşitli tarihi ve doğal mekanlarda çektiğim 57 fotoğrafı sergiliyorum. Bunun yanı sıra babamın kullandığı araç gereçleri, telsizi, fotoğraf makinesi, arşivi de yer alıyor. Çok duyguluyum. Çok mutluyum, çok onurluyum. Bu benim ilk sergim. Rahmetli babamın anısına açtım. Buradan elde ettiğimiz gelirle de babam ve dostlarım adına, Marmaris'te hatıra ormanı oluşturmayı planlıyoruz. Katkı veren herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Aydınlı gazeteciler de sergiyi ziyaret ederek, açılan anı defterine düşüncelerini yazdı. - AYDIN

Merhum Gazeteci Küçük'ün anısına fotoğraf sergisi açıldı
Merhum Gazeteci Küçük'ün anısına fotoğraf sergisi açıldı
Merhum Gazeteci Küçük'ün anısına fotoğraf sergisi açıldı
Merhum Gazeteci Küçük'ün anısına fotoğraf sergisi açıldı

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Mehmet Küçük, Marmaris, Turizm, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Merhum Gazeteci Küçük'ün anısına fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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