Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan Kayseri\'ye Ziyarette Bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, bir dizi programa katılmak için Kayseri'ye geldi.

Fatih Karahan, ilk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Karahan'ı valilik önünde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet karşıladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından görüşme Vali Gökmen Çiçek'in makamında devam etti. - KAYSERİ