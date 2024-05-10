Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Alzheimer Yaşam Merkezi\'nde Anneler Günü\'nü kutladı

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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Anneler Günü dolayısıyla Alzheimer Yaşam Merkezi'ndeki büyükler bir araya gelerek anneler gününü kutladı. Başkan Doğan, "Alzheimer Yaşam Merkezi bizim için bir iş değil tamamen bir gönüllülük olayı" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Nergis Toplantı ve Düğün Salonu'nda Alzheimer Yaşam Merkezi'nde bulunan büyükler için Anneler Günü'ne özel etkinlik düzenledi. Gerçekleştirilen programda Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, büyükler ile bir araya geldi. Başkan Doğan, Alzheimer teşhisi konulan büyüklerin Anneler Günü'nü kutlayarak hediye verdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, büyüklerle beraber anneler gününde hatıra fotoğrafı çekilerek bu anı ölümsüzleştirdi. Merkezefendili büyükler de kendilerini ziyarete gelen ve her zaman yanlarında olan Başkan Doğan'a teşekkür etti. Korosuyla etkinliğe katılarak büyüklere keyifli anlar yaşatan Gönül Köprüsü Dayanışma Dernek başkanı Nergis Şenocak, programın ardından Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a çiçek takdim etti.

"Büyüklerimizi hiç unutmuyoruz her zaman kalbimizdesiniz"

Bütün büyüklerin ellerinden öpen ve sağlıklı yaşam dileyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Alzheimer Merkezimizde sizlerle birlikte Anneler Günü'nü ve tüm özel günleri kutlamanın ve o maneviyatı yaşamanın ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Anneler Günü'nde de siz değerli büyüklerimizi zaten hiç unutmuyoruz, her zaman kalbimizdesiniz. Denizli'de sizlerle birlikte Alzheimer Merkezimize bir ilki gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz günden beri kimse doğduğuna ve yaşadığına pişman olmasın demiştik. Özellikle büyüklerimiz hayatlarına devam ederken son günlerine kadar rahat, huzurlu, mutlu ve konforlu yaşamasını istiyoruz. Alzheimer Yaşam Merkezimize ne zaman gelsem sizlerin yüzünüzdeki o gülümseme ve o rahatlık bizleri de çok mutlu ediyor. Alzheimer Yaşam Merkezi bizim için bir iş değil tamamen bir gönüllülük olayı aslında. Bizler her daim siz değerli büyüklerimizin yanındayız. Bizi büyüten, emek veren ve bu günlere getiren büyüklerimizin bir kez daha ellerinden öpüyorum. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum" dedi. - DENİZLİ