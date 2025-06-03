Merkezefendi Belediyesi 15 okula 30 steril içme suyu ünitesi yerleştirdi

Merkezefendi Belediyesi, öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilçede bulunan ilkokul, ortaokul ve liselere steril içme suyu üniteleri yerleştirmeye devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi'nce öğrencilerin temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla ilkokul, ortaokul ve liselere steril içme suyu üniteleri yerleştiriliyor. Daha önce 10 okulda hizmete sunulan arıtma cihazına sahip steril içme suyu üniteleri 5 okula daha yerleştirildi. Böylelikle toplamda 15 okul, 30 arıtma cihazına sahip steril içme suyu ünitesi desteği sağlandı.

Bu uygulamayla öğrenciler, okullarında ücretsiz ve sağlıklı su içebiliyor. Özellikle plastik atıkların azaltılması açısından da büyük öneme sahip olan proje, veliler ve öğretmenler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Steril içme suyu ünitesine sahip okullar

Hacı Halil Bektaş Ortaokulu, İsmail Uslu İlkokulu, Katip Çelebi İlkokulu, Dentaş İlkokulu, Ekrem Başer Ortaokulu, Şehit Hasan Eser Ortaokulu, Hacı Eyüplü Ortaokulu/ilkokul, Ahmet Nuri Özsoy Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu, Nermin Osman Akça Ortaokulu, Sevil Kaynak Ortaokulu, Musa Kazım Manasır İlkokulu, Pınar-Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi, Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi ve Nalan- Mustafa Kaynak Bilim ve Sanat Merkezi'ne steril içme suyu üniteleri Merkezefendi Belediyesince yerleştirildi. - DENİZLİ