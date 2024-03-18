Merkezefendi Belediyesi Adalet Mahallesi\'nde İftar Sofrası Kurdu

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Merkezefendi Belediyesi gelenekselleşen Ramazan ayı iftar sofrasını bu kez de Adalet Mahallesi'nde kurdu. Binlerce vatandaşın katıldığı iftar yemeğine Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'da katıldı. İftar programında konuşma yapan Başkan, "Sofralarımızdan birlik ve beraberlik eksik olmasın" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları aralıksız devam ediyor. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen mahallelileri bir araya getiren Merkezefendi Belediyesi, iftar sofrasını bu kez de Adalet Mahallesi'nde kurdu. Kapalı Pazar Yeri ve yanında kurulan gönül sofralarını dolduran binler, ezanın okunmasıyla oruçlarını hep birlikte açtı. İftar programının ardından tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi sahnelendi.

"Sofralarımızdan birlik ve beraberlik eksik olmasın"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Rahmetini, bereketini paylaştığımız bu mübarek Ramazan ayında Adalet Mahallemizde hemşerilerimizle aynı sofrada buluştuk, oruçlarımızı açtık. Allah kabul etsin. İftarımızda bize eşlik eden tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum, sofralarımızdan birlik ve beraberlik eksik olmasın" diye konuştu.

Merkezefendi Belediyesi 19 Mart Salı günü Karahasanlı Mahallesi Hilal Cami yanında toplu iftar programını gerçekleştirecek. - DENİZLİ